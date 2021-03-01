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永和行政園區將蓋住商大樓 居民憂停車空間再壓縮

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市府推動永和行政園區，日前舉辦公展說明會。記者吳亮賢／攝影
新北市府推動永和行政園區，日前舉辦公展說明會。記者吳亮賢／攝影

新北市推動永和行政園區公辦都更，最快年底招商，將打造2棟行政及住商大樓，但在公展說明會中，民眾憂心園區落成後，人車潮更多，停車位一位難求，應優先進行都計通盤檢討，再規劃行政園區；都更處表示，除滿足基地開發的停車數量，行政機關的公用停車格也會比現在多。另永和都計通檢已發包，正在規劃草案。

「變更永和都市計畫（部分機關用地及電信專用區為行政園區特定專用區）案」，東鄰竹林路、南至國光路、北接警光街、西側為電信專用區，面積約1萬647平方公尺，其中機關用地占 1萬51.71 平方公尺，將與電信專用區一同變更為為行政園區特定專用區。

城鄉局指出，目前機關用地上為永和區公所、永和警分局、消防局永和分隊、戶政事務所、圖書館永和分館、永和國父紀念館等行政機關，但屋況老舊，具安全疑慮，未來更新後將打造兩棟大樓，其中一棟將整合現有行政機關，提供一站式服務，另一棟則為住商大樓，重建後總樓地板面積至少50%做為機關使用。

都市計畫變更案正於永和區公所舉辦公開展覽，城鄉局日前在公所舉辦的公展說明會中，有民眾質疑，永和人口壓力已經非常大，園區又將吸引更多住商進入，如何維持居民生活品質？另也有民眾擔心，永和停車位本來就不夠，園區落成後恐一位難求，應優先進行都計通檢，盤點全市狀況，再規畫行政園區。

都更處表示，未來園區將留設至少3000平方公尺的集中式街角開放空間，供公眾通行或活動使用，其中總面積一半以上應種植花草樹木。另在停車格部分，除要滿足基地開發後的停車數，行政機關公用停車格一定也會比現在多，詳細數量待實施者後續規畫。全案預計今日年底招商、民國113年動工，最快117年完工。

城鄉局表示，永和都市計畫通盤檢討規畫作業數次招商都流標，終於在日前成功發包，目前正在研擬草案，將納入民眾意見進行整體檢討，其中行政園區目的為提升公共服務品質，將優先推動。

永和行政園區將整合現有行政機關，打造一站式行政大樓，圖為永和區公所現況。記者吳亮賢／攝影
永和行政園區將整合現有行政機關，打造一站式行政大樓，圖為永和區公所現況。記者吳亮賢／攝影

都更 都市計畫

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