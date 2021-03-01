永和國父紀念館重建 孫氏後人籲保留在地意象

永和國父紀念館為當地孫氏家族於民國58年捐地興建，設有國父銅像、多功能展演廳、藝廊及孫氏祠堂，為舉辦公益及藝文活動的重要場所。不過因永和行政園區規畫，國館一度面臨遷址，遭孫氏後人抗議才改為原地重建。國父紀念館重建孫家召集人孫錦聰表示，重建後應保留原有的意象及功能，並讓孫氏後人能有獨立祭祀的空間，彰顯前人的付出。

孫錦聰指出，永和國父紀念館為祖先孫水土、孫清祥、孫榮宗、孫阿枝、孫興禮、孫華雄、孫華富、孫華陸、孫麗英、孫波、孫屘等人捐地興建，占地685坪，建館經費更是由孫家及當地居民捐款，除了向國父孫中山致敬，也是當地重要集會場所，具有歷史意義。

不料，新北市府七年前推動永和行政園區時，竟打算將國館遷往他處，經孫氏後人群起抗議，市府才允諾會原地重建。孫錦聰表示，期盼園區規畫時，市府能保留國館原有意象及空間，並加強宣傳及展示品，彰顯國父精神。

孫錦聰也說，當年規畫國館時，政府有允諾會留設孫氏祠堂給後人祭祀，不料卻只有一個小角落，期盼此次重建能另闢孫氏祠堂，重視孫家對地方的貢獻，並讓後人能表達對先祖的感念。

都更處表示，永和國父紀念館及孫氏祠堂都已規畫原地保留，後續招商時，將與實施者討論，保留在地意象，具體格局及大小，則待實施者整體設計時規畫。