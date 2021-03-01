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影／高喊水域解嚴！獨木舟玩家闖禁止下水的嶺腳瀑布

聯合報 / 記者邱瑞杰王敏旭／即時報導
一群獨木舟玩家今天清晨從新北市平溪區嶺腳瀑布下水，並拉「水域解嚴」等布條，抗議政府水域管制政策不當。記者邱瑞杰／攝影
一群獨木舟玩家今天清晨從新北市平溪區嶺腳瀑布下水，並拉「水域解嚴」等布條，抗議政府水域管制政策不當。記者邱瑞杰／攝影

一群喜愛獨木舟運動民眾發起「雙瀑計畫」，質疑新北市政府「有人溺水就封水域」的管理政策「反智」。今天清晨他們從新北市平溪區嶺腳瀑布下水，並拉起「水域解嚴」等抗議布條，要求政府正視民間水上體育活力，以安全措施、安全教育取代全面禁止政策。

嶺腳瀑布去年8月間發生女大生坐在岸邊戲水，不慎滑落水潭溺斃。新北市政府去年10月公告嶺腳瀑布部分區域禁止從事水域遊憩活動。20多名獨木舟、立漿玩家，今天一大早從嶺腳瀑布下水，划向下游十分瀑布。

雙瀑計畫負責人李元治說，嶺腳瀑布發生溺水死亡事件，市府就公告禁止游泳、釣魚和划船不是很好的作法。像道路發生死亡車禍，政府也不會封閉事故路口、路段，檢討為什麼會發生車禍，並改善才是正常作法。

李元治認為，發生溺水事件就豎立禁止下水告示牌，不能根本解決問題，因為夏天一到，天氣一熱，就有人想偷偷下水享受清涼。如果開放水上活動，人越多越能降低溺水悲劇。

以嶺腳瀑布為例，如果水面開放玩獨木舟，一旦有人溺水呼救，划過去讓他搭把手就救到了。現在公告禁止下水，這裡就變得很偏僻、很冷清，發現有人溺水，救生圈不見得丟得到，打電話等救難人員抵達，早就錯過黃金救援時間。

李元治說，水域發生溺水事件政府就禁止人民下水本末倒置，應該反過頭來推廣安全教育，推廣水上活動。希望藉由今天的活動呼籲政府頭腦轉一下，改變一下思維，用比較健康、積極的方式管理水域。

新北市政府觀旅局表示，水域原則都是開放使用，若有地勢陡峭、救援困難、位於航道等特殊情況才會特別管理。民眾若違法進入管制範圍活動，將依發展觀光條例開罰。

一群獨木舟玩家今天清晨從新北市平溪區嶺腳瀑布下水，並拉「水域解嚴」等布條，抗議政府水域管制政策不當。記者邱瑞杰／攝影
一群獨木舟玩家今天清晨從新北市平溪區嶺腳瀑布下水，並拉「水域解嚴」等布條，抗議政府水域管制政策不當。記者邱瑞杰／攝影

溺水 獨木舟

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