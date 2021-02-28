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累到快說不出話 他曝柯文哲這種折磨人騎車的原因
台北市長柯文哲今挑戰「一日北高」，一度讓柯文哲累到說不出話來，甚至大延遲，臨時取消雲林行程。柯文哲受訪說，「這個我要去檢討他們(幕僚)，怎麼會是晚上一點出發？一個晚上沒睡覺。」對於柯文哲再度挑戰一日北高，資深媒體人老包詹錫奎今在臉書說，柯文哲前天來訪，聊話題的過程，提供了若干解答，「柯文哲是用一日北高這種折磨人的騎單車運動，在磨練自我意志力啊。」
詹錫奎今天在臉書貼文提到，柯文哲「很累、很辛苦，加油！」
詹錫奎說，他跟柯文哲提到，外界都知道柯堅持走中間路線，是用一種新型態的價值政治，去對抗傳統綠、藍樁腳與媒體意識型態政治；這中間當然免不了夾殺和邊緣化危險，一段時間後，柯一定會感到疲倦、會累，毅力的考驗很殘酷，如果是他，也没辦法保證可以撑下去，因此只能告訴柯文哲「加油！」
詹說，現在終於知道了！柯文哲是用一日北高這種折磨人的騎單車運動，在磨練自我意志力啊。「加油！柯市長！」
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