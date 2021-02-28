遠雄廣場海選女神 敢秀有風格就有機會成為封面女郎
商場發行的廣告型錄多找明星當封面人物，新北市汐止區iFG遠雄廣場決定「海選」iFG女神，即日起接受年滿18歲女性上班族、居民報名，前3名就有機會登上母親節及4、5月線上DM封面女神，並獲得iFG遠雄廣場現金禮券。
汐止遠雄廣場表示，為了提供年輕人盡情揮灑的舞台，即日起到3月14日接受年滿18歲，愛現、敢秀，有強烈慾望展現自我獨特性女性，都可線上報名角逐「iFG女神」。前3名除可成為DM封面女神，另可分獲2萬、1萬、5千元現金禮券；網路票選人氣王另可獲得iFG遠雄廣場現金禮券1千元。報名網址：https://qsear.ch/0a6ffe。
遠雄廣場總經理溫昆庭說，遠雄廣場是多元文化商場百貨，商品選擇性豐富，街藝展演多樣化。舉辦iFG女神選拔的企畫核心是「每個人都有成名的機會」，希望透過活動挖掘更多具潛力民眾，堅持自己的風格，在人生道路上發光發熱。
最近天氣回暖，遠雄廣場推出「春日享樂活，戶外生活滿額贈」活動，3月1日到4月22日在指定專櫃單筆消費達門檻，即可兌換悅樂旅店OLAH Poshtel活力雙人房平日住宿券（限量200份）或米家自動感應洗手機套裝組（限量150份）。
3月14日白色情人節邀請歌手趙詠華、林俊逸到汐止遠雄廣場擔任1日店長，現場演唱浪漫情歌，與歌迷近距離互動，相關訊息可上iFG遠雄廣場臉書粉絲專頁查詢，網址：https://www.facebook.com/iFGSquare。
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