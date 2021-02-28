打造百年建成圓環變下個碧潭水舞 卻因古蹟受阻恐無望

百年建成圓環曾是台北重要地標，市長柯文哲打造為綠蔭廣場後，原預期結合觀光，但效果似乎有限，建功里長周志賢認為，目前圓環雖有噴泉，但應效仿碧潭水舞秀，開放街頭藝人表演，結合後站商圈、寧夏商圈，先前柯文哲也責成局處進行水舞設施，但遲未動工；北市公園處表示，因圓環內有市定古蹟，下方還有捷運通過，待文資審議後，才能確定設計規畫、期程等方向。

周志賢指出，去年就向市長提過建成圓環水舞設施計畫，當時市長承諾將編列近3000萬來執行，但北市公園處卻以歷史古蹟、下方有捷運等理由，不僅遲未動工，且把計畫經費縮減成1000萬，甚至預估最快2023年才會動工。

「2023年柯文哲都下台了」，周志賢表示，此次里長座談會再度提起水舞設施計畫，柯文哲再指示，不管花再多錢都要完成這個計畫；當初規畫3000萬經費，如今僅有1000萬，認為觀光效益也會打折，要求公園處如實且儘快動工，不要縮減經費。

對此，公園處園藝工程隊長胡鴻威說明，柯文哲於上周四的里長座談會，指示編列名帘相關預算，目前先行前期作業，包含周邊里長訪談、里民問卷調查等，預計4月舉辦參與式預算的公民審議工作坊，彙整地方意見及整合共識後，再從法規、預算面聚焦水舞設施的設計規畫。