伴新北耶誕城走過10年 縣民廣場創始餐酒館今熄燈

位於新北市板橋縣民廣場B1的「布娜飛創始店」因租約到期，營業至今日為止，自2006年創店以來從捷運剛啟用到如今三鐵共構，總經理李勁毅相當不捨，也非常感謝從過去至今支持餐廳的客人。

布娜飛連同創始店共有8間分店，創始店歷史最悠久，李勁毅回憶開店初期，當時縣民廣場連通三鐵的通道都還沒打通，加上店在B1，很少有客人經過會注意到，1天來客數平均不到50人。

李勁毅過去曾是前台北縣長周錫瑋的秘書，因得知當時縣政府在餐廳現址招標屢招未果，和妻子決定聯手開了當時板橋首家餐酒館，也是縣民廣場第1間餐廳。

「前幾年真的很辛苦，最慘1天營業額只有90元」李勁毅說，最慘甚至夫妻倆全身只剩2千元，過年都不敢回家。在創始店還沒回本之際，李勁毅豁出去向朋友借錢選在北投開分店，認為如果不只1家店面，消費者對於餐廳也會有不同解讀。

北投分店創立後營業額逐漸提升，加上新北市在10年前開始舉辦耶誕城，位於耶誕城心臟地帶的創始店自然成為遊客最佳去處。李勁毅回憶，對於耶誕城的印象只有忙可以形容，因為人實在太多，單日最高營業額也是因耶誕城跨年晚會而創下，進帳近30萬。

如今創始店因租約到期要停止營業，未來將由便利商店進駐，在228最後1天營業，甚至有熟客特地從高雄北上。已經待超過7年的鄭姓員工表示，從以前交通還不發達創始店就已經存在，現在要停止營業真的很可惜，多年來也累積許多熟客，更是不少外國人把酒言歡的地方。

李勁毅說，自己是板橋在地人，創立布娜飛見證板橋在這15年來的發展，也慶幸身為其中一員，也歡迎未來民眾到其他分店光顧。