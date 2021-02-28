紀念文挨轟3點錯誤 柯文哲：已定調228是國家機器破壞

台北市長柯文哲昨天在臉書，將74年前的二二八事件處理委員會寫成「反抗據點，號召起義，政府則以國家機器開始一連串清鄉整肅」，引發議員林穎孟批評，甚至議員苗博雅也要求道歉，柯文哲今天則表示，後面那個「政府與國家機器進行大規模破壞」，才是重點，他已經將二二八事件定調，前面就不要計較。

對於柯文哲昨天在臉書提到二二八事件，台北市議員林穎孟點出柯文哲的三點錯誤，

包括群眾之所以在228走上街頭，不只是林江邁被毆，也因為陳文溪之死，柯市長沒有搞懂陳儀失政才是民怨的根本；另外，「處理委員會」不是什麼反抗據點，而是地方仕紳集合起來，維持秩序和提出改革訴求的組織；還有柯文哲混淆了鎮壓與「清鄉」。

對此，柯文哲今天表示，前面的大家不要計較，不過他後面已經將二二八定調為「政府與國家機器進行大規模破壞，死了兩萬人」，這才是重點，前面就不要計較。

媒體追問，是否臉書的用字遣詞要改進？柯則說，「等下私底下再跟你(記者)講？」媒體再追問，是否有失誤？柯文哲說，若有改進的空間，可以改進，不過他已經將二二八定調為「政府與國家機器進行大規模破壞」，這才是重點。

另外，對於台派團體認為柯文哲消費二二八？柯文哲表示，二二八應該是台灣人團結的日子，不要每次一到這個日子，大家吵鈔鬧鬧，怪來怪去，這不是大家所樂見。柯文哲也說，通常事情要解決，強勢的一方才有辦法解決，現在民進黨完全執政，應該更有能量解決，這是他的看法。