快訊

全球抗疫排名我下滑至第7名 莊人祥曝最大原因

國道1號大雅段6車追撞翻車 一家3口受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市近3年墜落職災居首 最高可罰雇主3年徒刑

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
勞工從事吊高等高危險性前，應做好各項防墜措施。圖／北市衛生局提供
勞工從事吊高等高危險性前，應做好各項防墜措施。圖／北市衛生局提供

雇主要求勞工從事吊高等高危險性前，應做好各項防墜措施，根據北市近3年統計資料顯示，重大職業災害中，「墜落災害」位居第1名，儘管如此，仍有不少膽大勞工，在外牆邊緣作業時，無任何墜落災害防治措施，北市勞動局表示，若發生死亡事件，業者最高遭罰3年以下有期徒刑、30萬元以下罰金。

勞動局指出，北市近3年重大職業災害類型中，「墜落災害」位居第1名，約占45.6％、共計26件，其中，於外牆進行防水、檢修、清洗、有線電視安裝等相關作業案件就占5件。

勞動局長陳信瑜表示，外牆從事作業時，通常會使用釣籠或採雙繩作業，使用吊籠者，於上工前，應確認機具及人員證照、吊籠固定設施及作業環境安全、吊籠本體檢查等事項，作業時須使勞工正確使用安全帶及安全帽。

若採雙繩作業，人員須於作業前經嚴格訓練，取得作業資格，作業時也須全程確實使用防護器具；若於外牆邊緣作業，則應設置護欄、 護蓋、安全網等防墜設施，並使勞工作業時正確使用安全帶及安全帽，才能將工作風險降至最低。

勞動局表示，若雇主未依照規定預防墜落危險，或未採取必要安全衛生設備措施，因而導致死亡職災發生，可依據「職業安全衛生法」規定，處雇主最高3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

北市

延伸閱讀

228連假第2天 北市動物園、士林官邸遊客擠爆

北市校園截至2月肉品萊劑零檢出 3月起重點抽驗加工肉

上鎖、當倉庫…防空避難室淪裝飾？

男生也會被性侵 北市議員爆4年增2.5倍

相關新聞

二二八和平紀念日 柯爸柯媽出席竹市府追思音樂會

適逢二二八事件74周年紀念，新竹市政府今在二二八和平紀念公園舉辦「2021和平紀念日追思音樂會」，由巿長林智堅代表市政府...

228連假人潮湧出 新北市7旅遊景點亮燈管制中

適逢228連假，許多家庭趁著假期帶全家大小出門遊玩，新北市多處觀光旅遊景點在下午3時許亮起黃燈，包括新店碧潭、平溪、瑞芳...

北市近3年墜落職災居首 最高可罰雇主3年徒刑

雇主要求勞工從事吊高等高危險性前，應做好各項防墜措施，根據北市近3年統計資料顯示，重大職業災害中，「墜落災害」位居第1名...

柯文哲騎自行車一日北高已騎到台中梧棲 完成一半

台北市長柯文哲今天早上從台北騎自行車要到高雄，完成一日北高挑戰，今天中午他已騎到台中梧棲，他在ig，PO上海線風力發電背...

北市校園截至2月肉品萊劑零檢出 3月起重點抽驗加工肉

今年起開放萊豬進口，台北市教育局為降低校園營養午餐食用風險，截至2月22日已完成第一階段校園肉品專案查核，乙型受體素(含...

「學姊」黃瀞瑩傳選松信議員 徐巧芯：提升選區能見度

國民黨與民眾黨近日因合作議題惹議，在民眾黨明年台北市長與每區北市議員都將有提名或支持人選下，兩黨地方開戰已難避免。其中「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。