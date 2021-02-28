北市近3年墜落職災居首 最高可罰雇主3年徒刑

雇主要求勞工從事吊高等高危險性前，應做好各項防墜措施，根據北市近3年統計資料顯示，重大職業災害中，「墜落災害」位居第1名，儘管如此，仍有不少膽大勞工，在外牆邊緣作業時，無任何墜落災害防治措施，北市勞動局表示，若發生死亡事件，業者最高遭罰3年以下有期徒刑、30萬元以下罰金。

勞動局指出，北市近3年重大職業災害類型中，「墜落災害」位居第1名，約占45.6％、共計26件，其中，於外牆進行防水、檢修、清洗、有線電視安裝等相關作業案件就占5件。

勞動局長陳信瑜表示，外牆從事作業時，通常會使用釣籠或採雙繩作業，使用吊籠者，於上工前，應確認機具及人員證照、吊籠固定設施及作業環境安全、吊籠本體檢查等事項，作業時須使勞工正確使用安全帶及安全帽。

若採雙繩作業，人員須於作業前經嚴格訓練，取得作業資格，作業時也須全程確實使用防護器具；若於外牆邊緣作業，則應設置護欄、 護蓋、安全網等防墜設施，並使勞工作業時正確使用安全帶及安全帽，才能將工作風險降至最低。

勞動局表示，若雇主未依照規定預防墜落危險，或未採取必要安全衛生設備措施，因而導致死亡職災發生，可依據「職業安全衛生法」規定，處雇主最高3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。