北市校園截至2月肉品萊劑零檢出 3月起重點抽驗加工肉

今年起開放萊豬進口，台北市教育局為降低校園營養午餐食用風險，截至2月22日已完成第一階段校園肉品專案查核，乙型受體素(含萊克多巴胺)零檢出；3月至6月將執行第二階段查核，預計進行483場，將持續委請專業單位抽驗肉品是否含有乙型受體素，第二階段將以加工肉品為抽驗重點。

北市教育局表示，因應進口肉品政策，教育局率全國之先，以系統思維、整體規劃及配套措施，於去年10月30日頒布「北市各級學校暨教育機構因應進口肉品管理工作守則」。

除教育局每年邀集衛生局、產發局、動保處等，到供餐廚房查核，一年約辦理90場次，因應進口肉品政策，今年加密查核作業，預計上半年辦理832場次的查核輔導，由稽查人員10名、聘任督學11名及營養師36名排定行程，截至今年2月22日已完成第一階段專案查核，計349場查核，並委託專業單位檢驗上游肉品廠商計17家、18樣生鮮肉品，乙型受體素(含萊克多巴胺)均為零檢出。

教育局表示，查核對象包含學校各種供餐型式，例如中央廚房、熱食部、合作社以及幼兒園廚房，除抽驗乙型受體素含量外，各供應場所、菜單也均依規定，完成肉品產地標示張貼，廠商亦也依照規定建立食材來源名冊，學校(園)建立自主檢核機制。

教育局說，教育局將蒐集查核輔導員、學校及廠商的建議事項，持續精進專案查核的作業流業。北市國中小學均採具「三章一Q標章」的國產可追溯食材，中央補助由每人每餐3.5元升級至每人每餐6元，並持續推動食材有機升級，一年約投入3億3千萬元經費，於109學年度升級為每周一餐有機米及每周二餐有機蔬菜，共16萬學生受惠。