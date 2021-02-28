「學姊」黃瀞瑩傳選松信議員 徐巧芯：提升選區能見度

國民黨與民眾黨近日因合作議題惹議，在民眾黨明年台北市長與每區北市議員都將有提名或支持人選下，兩黨地方開戰已難避免。其中「學姊」黃瀞瑩傳將投入松山信義區議員選舉，最受關注。但國民黨該區市議員徐巧芯說，樂見黃的參選。

徐巧芯表示，有聽聞民眾黨將推黃瀞瑩參選松信議員，因黃與綠營長期較為友好，與不再連任的現任市議員「呱吉」邱威傑政治屬性相近，可順勢爭取支持「呱吉」選票轉投、支持。

徐巧芯分析，身為松山信義區市議員，有像黃瀞瑩這樣具一定實力與知名度的參選人投入，可以讓明年松山信義區市議員選舉熱度與被關注度提高，不僅可提升選區內參選者知名度，更可激發各自支持者危機意識，促成集中投票，不是壞事。

因與黃瀞瑩外在條件相似，選戰中恐被拿放大鏡比較。徐巧芯說，她對自己問政表現有信心，比較大的問題反而是，黃能見度高，若國民黨新人無法拉抬實力與之比拚，才可能出現性質近的二年級生被捉對廝殺狀況。

徐巧芯預判，民眾黨要扎根基層，明年地方九合一選舉不會缺席，雙北、桃園、新竹更是主力戰場，特別民眾黨大本營所在台北市，有市政資源優勢，下屆市長參選人母雞也底定，又是最能空戰縣市，各選區都可能與國民黨產生強烈競爭。

徐巧芯細數，明年民眾黨在台北市第一選區（士林北投）市議員選舉，已有現任議員陳建銘女兒、北市觀傳局前局長陳思宇表態接棒；第二選區（內湖南港）有北市副市長黃珊珊子弟兵、民眾黨發言人陳宥丞接棒參選。

明年第三選區（松山信義）議員選舉，徐巧芯說，雖傳民眾黨發言人楊寶楨、民眾黨國家治理學院公關長吳怡萱都是可能人選，但規劃由黃瀞瑩出戰；第四選區（中山大同）由民眾黨市議員林國成女兒、北市府副發言人林珍羽接班。

第五選區（中正萬華）雖傳出前柯文哲競選總部主任周芳如表態爭取民眾黨提名，但徐巧芯認為民眾黨會繼續支持無黨籍市議員徐立信；第六選區（大安文山區）則勸進親民黨前立委劉文雄之子劉瀛仁或其胞妹劉語合參選。