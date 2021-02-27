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黃子佼開幕 9台灣塗鴉創作者朱銘美術館塗鴉聯展併火花

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
黃子佼開幕，9台灣塗鴉創作者朱銘美術館塗鴉聯展併火花。圖／朱銘美術館提供
黃子佼開幕，9台灣塗鴉創作者朱銘美術館塗鴉聯展併火花。圖／朱銘美術館提供

朱銘美術館今天舉行《無限－塗鴉俱樂部》展覽開幕活動，金獎主持人黃子佼擔任主持人，與9位台灣重量級塗鴉藝術家暢談創作理念，塗鴉藝術吸引不少粉絲，創作者涵蓋了台灣塗鴉藝術發展的老中青三代，塗鴉藝術進入美術館大規模展覽，展期到明年1月 。

塗鴉特派9位活躍於國內外的台灣塗鴉創作者，分別是BLACKZAO、COLASA、DEBE、DISK、DZUSONE、MR.OGAY、REACH、SEAZK、SONG，在展覽現場現地創作，將長達45公尺的中央長廊兩側壁面，化為他們揮灑創意的舞台。

在全球疫情嚴峻的當下，希望透過塗鴉藝術注入活力，以「無限」為題，聚焦天地之間的日月輝映與自然循環，將現地創作的兩側牆面作為對望的白晝與黑夜，匯集礦物、草木、雨水、火光、壤土、疾風和星辰等各種大自然不可或缺的元素，如同象徵萬物凋零過後，最終將勃發繁盛的無限生機。

朱銘美術館館長賴素鈴表示，美術館對於當代藝術抱持著開放的態度，且希望為美術館帶來不一樣的活力，因此舉辦了此次塗鴉大展，9位台灣重量級塗鴉藝術家聯手共同創作的過程，呈現出9位神人的絕技。

賴素鈴指出，塗鴉拿掉色彩之後，僅用黑白表現，可以更清楚看到藝術家所使用的各種技法，層次豐富，且藏了許多細節等著觀眾來發現。美術館用這次展覽扭轉大家對塗鴉藝術的印象，證明塗鴉藝術作為繪畫美感，的確有它的論述可能。

策展人兼藝術家Reach表示，街頭塗鴉本來就緣起於街上，拉到美術館室內，對大家來說是一種獨特的挑戰和經驗，也很高興可以和九個好朋友在同一個空間一起創作，像是一個工作室，大家在這次現地創作嘗試更多新的技巧，並透過接圖方式融合起來，迸出不一樣的火花。

展覽地點在朱銘美術館第一展覽室，展期自2月12日到明年1月2日，展覽介紹可上https://reurl.cc/rarvkk查詢。

黃子佼開幕，9台灣塗鴉創作者朱銘美術館塗鴉聯展併火花。圖／朱銘美術館提供
黃子佼開幕，9台灣塗鴉創作者朱銘美術館塗鴉聯展併火花。圖／朱銘美術館提供
黃子佼開幕，9台灣塗鴉創作者朱銘美術館塗鴉聯展併火花。圖／朱銘美術館提供
黃子佼開幕，9台灣塗鴉創作者朱銘美術館塗鴉聯展併火花。圖／朱銘美術館提供
黃子佼開幕，9台灣塗鴉創作者朱銘美術館塗鴉聯展併火花。圖／朱銘美術館提供
黃子佼開幕，9台灣塗鴉創作者朱銘美術館塗鴉聯展併火花。圖／朱銘美術館提供
黃子佼開幕，9台灣塗鴉創作者朱銘美術館塗鴉聯展併火花。圖／朱銘美術館提供
黃子佼開幕，9台灣塗鴉創作者朱銘美術館塗鴉聯展併火花。圖／朱銘美術館提供
黃子佼開幕，9台灣塗鴉創作者朱銘美術館塗鴉聯展併火花。圖／朱銘美術館提供
黃子佼開幕，9台灣塗鴉創作者朱銘美術館塗鴉聯展併火花。圖／朱銘美術館提供
黃子佼開幕，9台灣塗鴉創作者朱銘美術館塗鴉聯展併火花。圖／朱銘美術館提供
黃子佼開幕，9台灣塗鴉創作者朱銘美術館塗鴉聯展併火花。圖／朱銘美術館提供

美術館 藝術家

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