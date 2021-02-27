快訊

陸堅持禁鳳梨令符合標準 農委會要求展開技術性對話

「國民女兒」異國婚拉警報？日媒曝三大關鍵影響福原愛

停管處一家三口任職 中市府：母調職、女已離職

中央社 / 台中27日電

台中市政府交通局所屬單位郭姓女職員，遭爆料一家三口都在同單位任職，且郭女上班打瞌睡、郭母出差過多。台中市交通局表示，郭母已調離現職、郭女已離職，會要求停管處檢討內部管理機制。

台中市政府交通局所屬的台中市停車管理處，遭爆料郭女與其張姓母親（郭母）、郭父等1家3口，都在管理處任職，且郭女上班期間時常打瞌睡，郭母去年上班天數250天，出差天數達158天，遭質疑人事管理與聘用不當。

中市府交通局表示，對於郭女與郭母等員工進用後，發生睡覺或出差天數過多情形，工作紀律確實不妥，停管處已立即依規處置，郭女提出離職獲准，郭母也調離現職，調整為停車場外勤巡查，並要求停管處檢討內部管理機制。

此外，台中市停管處還遭爆料，另有徐姓3姊妹都在管理處內任職，遭質疑人事黑箱。

交通局表示，停管處近年因業務逐年擴增，為使公務順利執行，避免人力銜接出現斷層，去年2月公開招考停車管理員，並依所需專才編撰考題，以利人力運用暨公務推動。

交通局指出，停管處在辦理公開招考時，陸續在人力資源網站、交通局及停管處網站公告，報考組別依人力需求可分為一般行政、交通行政、土木工程以及電機行政，所有類科皆須經考試，每類組考生平均未達50分者則不予錄取，相關招考程序符合規定。

台中市 離職

延伸閱讀

沒年終尾牙！竟見「28元薪水入帳 」女氣炸直接提離職

台灣DRAM教父高啟全：陸半導體項目爛尾「結束了」！

「親子車位」上路以來 台中取締占用、裁罰591件

2020電動車數量成長一倍　北市電動車停車格將採差別費率

相關新聞

保進幼兒園徵收惹議 黃珊珊：五分里社宅將設公幼

台北市內湖樂活公園每年櫻花季總吸引大批遊客，北市府為擴大公園並加蓋地下停車場徵收私地，上頭的保進幼兒園明年1月拆除，引發...

五股停車場一樓改建為當地首座公有市場 明年三月完工

新北市五股區當地沒有公有市場，民眾採買大量物品都要到泰山或蘆洲，新北市長侯友宜今前往五股立體停車場視察，新北市市場處表示...

北市欠繳停車費一周禁停公有停車場 侯：要做整體評估

台北市長柯文哲昨天指出，針對欠繳停車費，考慮「認車不認人」，只要民眾車輛欠繳停車費長達一個禮拜，該輛車禁止停所有北市公有...

車站美食通／文湖線港墘站 內湖737有名美食街

鄰近台北捷運文湖線「港墘站」的內湖路一段737巷，是當地有名的美食街，從捷運站1號出口步行約5分鐘即可抵達。「內湖737...

北捷港墘站／大港墘公園、內湖紅樓 休閒好去處

北捷文湖線「港墘站」位於內湖科技園區，是許多科技人通勤必經之路。內科園區面積768.5公頃，廠商逾3000家，是北市科技...

欠停車費 柯文哲：禁停台北公有停車場

台北市長柯文哲昨主持市府交通會報，針對欠繳停車費，要求停管處「認車不認人」，只要民眾車輛欠繳停車費時間逾一周，將禁止該車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。