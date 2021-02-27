停管處一家三口任職 中市府：母調職、女已離職

台中市政府交通局所屬單位郭姓女職員，遭爆料一家三口都在同單位任職，且郭女上班打瞌睡、郭母出差過多。台中市交通局表示，郭母已調離現職、郭女已離職，會要求停管處檢討內部管理機制。

台中市政府交通局所屬的台中市停車管理處，遭爆料郭女與其張姓母親（郭母）、郭父等1家3口，都在管理處任職，且郭女上班期間時常打瞌睡，郭母去年上班天數250天，出差天數達158天，遭質疑人事管理與聘用不當。

中市府交通局表示，對於郭女與郭母等員工進用後，發生睡覺或出差天數過多情形，工作紀律確實不妥，停管處已立即依規處置，郭女提出離職獲准，郭母也調離現職，調整為停車場外勤巡查，並要求停管處檢討內部管理機制。

此外，台中市停管處還遭爆料，另有徐姓3姊妹都在管理處內任職，遭質疑人事黑箱。

交通局表示，停管處近年因業務逐年擴增，為使公務順利執行，避免人力銜接出現斷層，去年2月公開招考停車管理員，並依所需專才編撰考題，以利人力運用暨公務推動。

交通局指出，停管處在辦理公開招考時，陸續在人力資源網站、交通局及停管處網站公告，報考組別依人力需求可分為一般行政、交通行政、土木工程以及電機行政，所有類科皆須經考試，每類組考生平均未達50分者則不予錄取，相關招考程序符合規定。