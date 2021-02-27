新北推偏鄉數位課程 阿公嬤設計紅包袋贈孫

新北市府善用偏鄉學校空間，設置萬里、雙溪、三芝3處數位機會中心，教長輩學電腦製作孫子專用紅包袋。偏鄉石門國小附設幼兒園，則結合民俗節慶讓幼兒動手、動腦、動身體。

新北市府教育局今天表示，設置萬里、雙溪及三芝3間數位機會中心（Digital Opportunity Center，DOC），提供免費數位服務與學習資源，讓偏鄉民眾與長輩數位學習。

教育局說，春節期間推出應景紅包設計課程，許多第一次接觸電腦的銀髮長輩，挑出自己喜歡的照片，透過去背景及圖層堆疊，再加上牛年專屬吉祥話，完成自己專屬的DIY紅包袋。

雙溪數位機會中心的阿公學員，曾經擔任過礦工，他將自己的礦坑記憶，找到相關圖片，印製在紅包上面，相當有特色。

萬里數位機會中心老師吳秀娟表示，由阿公、阿嬤親手做的紅包袋特別珍貴。有學員為了要親手設計紅包給孫子們，才決定報名課程，也盼望活到老、學到老。

教育局說，社區長輩還學習創作繪本、自己說故事、配音、學動畫，完全不輸給年輕人。中心除終身學習，也是長輩交朋友、快樂成長的園地。學了電腦基礎操作，能縮短數位落差。

偏鄉小學教室除提供DOC運用空間學電腦，石門國小附設幼兒園也結合春節節慶，設計丟骰子遊戲活動，除說祝福吉祥話、猜燈謎、提燈籠認識民俗文化，也讓幼兒動身體、大肌肉，以遊戲激發幼兒探究的學習動機與熱情。

石門國小校長蔡清寬說，幼兒園課程是以教保課程大綱結合在地文化，發展出屬於各校的主題網，並重視動作、社會、美感三大領域素養學習。透過活動發現園內幼兒都很期待上學，降低分離焦慮，也希望讓孩子在學期初期就找回運動好習慣。