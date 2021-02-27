保進幼兒園徵收惹議 黃珊珊：五分里社宅將設公幼

台北市內湖樂活公園每年櫻花季總吸引大批遊客，北市府為擴大公園並加蓋地下停車場徵收私地，上頭的保進幼兒園明年1月拆除，引發熱議。台北市副市長黃珊珊今天表示，保進幼兒園去年沒有標下潭美公幼確實不如人意，但市長、副市長不能干預招標評選，不過未來五分里的社宅將增設幼兒設施，解決東湖地區托幼不足的問題。

蓋在私人土地上的保進幼兒園，因為該地為公園用地，被北市府徵收，擴大樂活公園，並加蓋地下停車場等設施，引發議員、家長與當地居民批評。

黃珊珊今天早上在Facebook針對保進幼兒園土地被徵收發表看法，黃珊珊說，自去年接到各方陳情後，就親自到幼兒園和家長討論，強調樂活公園徵收已是地方共識與市府政策，所以市府會盡量協助園方。

黃珊珊表示，她去年就請教育局協助保進幼兒園去標潭美國小公辦民營幼兒園，提醒他們招標時間，也請退休教職盡量協助，但保進幼兒園沒能得標，所以在樂活公園徵收前可能就必須搬遷，並安置幼兒與老師並安置孩子與老師，教育局展開意願調查與媒合老師轉業，不會讓任何一位孩子受到影響，老師都很優秀，也會一一轉介到其他幼兒園任職。

不過黃珊珊也透露，原本只有設在東湖路停管處改建的大樓內的幼兒設施，未來也會在五分里的社宅中增設，解決東湖地區托幼不足的問題。

黃珊珊坦言，保進幼兒園的結果確實不如人意，但即使是市長或副市長，也不能干預招標和評選，政府資源不可能指定給某特定人，而且樂活公園花費十幾億徵收並通過議會預算審議，也是地方重要公共建設，公眾利益與個人利益間，只能盡量找到平衡，不以私人利益影響公眾利益是堅持的原則。