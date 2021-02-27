五股停車場一樓改建為當地首座公有市場 明年三月完工

新北市五股區當地沒有公有市場，民眾採買大量物品都要到泰山或蘆洲，新北市長侯友宜今前往五股立體停車場視察，新北市市場處表示，將把停車場1樓改造為現代化特色市場，創造更優質的消費環境，市場改建工程總經費約8500萬元，預計明年3月完工。

侯友宜表示，五股地區約9萬人口，卻一直沒有公有市場，周邊配套沒做好，長期被忽略，短期目標先把缺少的急迫性公共設施做好，中長期則致力於擴大五股都市計畫解禁，加緊步伐跟上新莊及泰山區開發。

侯友宜指出，五股立體停車場鄰近五股守讓堂、圖書館及消防局，是交通規劃重點，當前希望解決民眾最迫切需要的公有市場，規劃設計的外觀及內部動線不可輸去年完工啟用的林口公有市場。

五股立體停車場1樓現況為頂蓋型廣場，目前由區公所受理民眾申請做婚宴或集會使用，2至5樓及地下一樓為停車場使用，6至7樓為市府檔案室。

五股區里長聯誼會會長張仲文表示，市府要將停車場1樓改建為公有市場，應針對周邊交通動線規劃，避免攤販擋住停車場出入口造成不便；成德里長陳次芬認為，停車場6、7樓作為市府檔案室多年，希望盡快遷移可活化空間，市議員陳明義認為，希望工程趕在明年農曆年前完工，讓民眾採買更方便。