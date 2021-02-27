快訊

遺憾！女山友郡大山墜崖 搜救隊冒險搜救下午尋獲遺體

新冠疫苗自費接種有望 台商、留學生最快5月受惠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五股停車場一樓改建為當地首座公有市場 明年三月完工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往五股立體停車場視察。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今前往五股立體停車場視察。記者江婉儀／攝影

新北市五股區當地沒有公有市場，民眾採買大量物品都要到泰山或蘆洲，新北市長侯友宜今前往五股立體停車場視察，新北市市場處表示，將把停車場1樓改造為現代化特色市場，創造更優質的消費環境，市場改建工程總經費約8500萬元，預計明年3月完工。

侯友宜表示，五股地區約9萬人口，卻一直沒有公有市場，周邊配套沒做好，長期被忽略，短期目標先把缺少的急迫性公共設施做好，中長期則致力於擴大五股都市計畫解禁，加緊步伐跟上新莊及泰山區開發。

侯友宜指出，五股立體停車場鄰近五股守讓堂、圖書館及消防局，是交通規劃重點，當前希望解決民眾最迫切需要的公有市場，規劃設計的外觀及內部動線不可輸去年完工啟用的林口公有市場。

五股立體停車場1樓現況為頂蓋型廣場，目前由區公所受理民眾申請做婚宴或集會使用，2至5樓及地下一樓為停車場使用，6至7樓為市府檔案室。

五股區里長聯誼會會長張仲文表示，市府要將停車場1樓改建為公有市場，應針對周邊交通動線規劃，避免攤販擋住停車場出入口造成不便；成德里長陳次芬認為，停車場6、7樓作為市府檔案室多年，希望盡快遷移可活化空間，市議員陳明義認為，希望工程趕在明年農曆年前完工，讓民眾採買更方便。

市場處表示，為滿足民眾消費需求，盤點地區內適當的公共設施空間後，規劃以工商立體停車場1樓作為基地，不作大幅度改變，結合地區特色打造約102個攤位的現代化特色市場，預計明年3月完工，以帶動五股區整體生活的方便性。

五股立體停車場一樓將改建成公有市場，預計明年三月完工。記者江婉儀／攝影
五股立體停車場一樓將改建成公有市場，預計明年三月完工。記者江婉儀／攝影
五股立體停車場一樓將改建成公有市場，預計明年三月完工。圖／新北市市場處提供
五股立體停車場一樓將改建成公有市場，預計明年三月完工。圖／新北市市場處提供

停車場 侯友宜

延伸閱讀

新北4醫院調降新冠肺炎自採費用 侯：民眾可多來採檢

北市欠繳停車費一周禁停公有停車場 侯：要做整體評估

大陸禁止進口台灣鳳梨 侯友宜：期待政府好好溝通

館長槍擊案弄丟名表測謊重創警士氣 侯友宜：過程難免瑕疵

相關新聞

北市欠繳停車費一周禁停公有停車場 侯：要做整體評估

台北市長柯文哲昨天指出，針對欠繳停車費，考慮「認車不認人」，只要民眾車輛欠繳停車費長達一個禮拜，該輛車禁止停所有北市公有...

五股停車場一樓改建為當地首座公有市場 明年三月完工

新北市五股區當地沒有公有市場，民眾採買大量物品都要到泰山或蘆洲，新北市長侯友宜今前往五股立體停車場視察，新北市市場處表示...

車站美食通／文湖線港墘站 內湖737有名美食街

鄰近台北捷運文湖線「港墘站」的內湖路一段737巷，是當地有名的美食街，從捷運站1號出口步行約5分鐘即可抵達。「內湖737...

北捷港墘站／大港墘公園、內湖紅樓 休閒好去處

北捷文湖線「港墘站」位於內湖科技園區，是許多科技人通勤必經之路。內科園區面積768.5公頃，廠商逾3000家，是北市科技...

欠停車費 柯文哲：禁停台北公有停車場

台北市長柯文哲昨主持市府交通會報，針對欠繳停車費，要求停管處「認車不認人」，只要民眾車輛欠繳停車費時間逾一周，將禁止該車...

萬華金義合行 登錄市定古蹟

北市萬華車站對面的「金義合行」，為日治時期陳氏家族事業所在地，家族捨棄蓋14層樓的商辦大樓，申請為古蹟，北市文資會議昨審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。