北市欠繳停車費一周禁停公有停車場 侯：要做整體評估

台北市長柯文哲昨天指出，針對欠繳停車費，考慮「認車不認人」，只要民眾車輛欠繳停車費長達一個禮拜，該輛車禁止停所有北市公有停車場。新北市長侯友宜表示，柯文哲的想法他都給予尊重，但限制民眾到公有停車場停車，要做好整體性評估，再做強度執法才符合比例原則。

侯友宜表示，他覺得很多事要經過評估，民眾有時一時忘記，一個禮拜就不讓民眾到公有停車場，會不會帶來更多的困擾，評估的方式、時間會不會太短，不是只有時間的長短問題，還要考慮欠繳多少費用，在時間的長短、積欠費用的多少，還有這個人以往的紀錄，要做好整體性的評估後，再做強度執法才會符合比例原則，他尊重台北市的想法，新北市如果要採取更強勢的執法，一定要從比例原則、多方面的考量才會來有一個完整的做法。