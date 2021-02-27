快訊

獨／少子化衝擊！基隆輔大聖心高中、高職部停招3年

美軍RC-135U「壓廂底」偵察機 上午逼近廣東海岸偵察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市欠繳停車費一周禁停公有停車場 侯：要做整體評估

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，柯文哲的想法他都給予尊重，但限制民眾到公有停車場停車，要做好整體性評估，再做強度執法才符合比例原則。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，柯文哲的想法他都給予尊重，但限制民眾到公有停車場停車，要做好整體性評估，再做強度執法才符合比例原則。記者江婉儀／攝影

台北市長柯文哲昨天指出，針對欠繳停車費，考慮「認車不認人」，只要民眾車輛欠繳停車費長達一個禮拜，該輛車禁止停所有北市公有停車場。新北市長侯友宜表示，柯文哲的想法他都給予尊重，但限制民眾到公有停車場停車，要做好整體性評估，再做強度執法才符合比例原則。

侯友宜表示，他覺得很多事要經過評估，民眾有時一時忘記，一個禮拜就不讓民眾到公有停車場，會不會帶來更多的困擾，評估的方式、時間會不會太短，不是只有時間的長短問題，還要考慮欠繳多少費用，在時間的長短、積欠費用的多少，還有這個人以往的紀錄，要做好整體性的評估後，再做強度執法才會符合比例原則，他尊重台北市的想法，新北市如果要採取更強勢的執法，一定要從比例原則、多方面的考量才會來有一個完整的做法。

停車場 侯友宜

延伸閱讀

大陸禁止進口台灣鳳梨　侯友宜：期待政府好好溝通

北市停車費催收逾2600萬 柯文哲：沒繳錢應拒停

柯文哲揚言：欠繳停車費一周 禁停北市公有停車場

館長槍擊案弄丟名表測謊重創警士氣 侯友宜：過程難免瑕疵

相關新聞

北市欠繳停車費一周禁停公有停車場 侯：要做整體評估

台北市長柯文哲昨天指出，針對欠繳停車費，考慮「認車不認人」，只要民眾車輛欠繳停車費長達一個禮拜，該輛車禁止停所有北市公有...

車站美食通／文湖線港墘站 內湖737有名美食街

鄰近台北捷運文湖線「港墘站」的內湖路一段737巷，是當地有名的美食街，從捷運站1號出口步行約5分鐘即可抵達。「內湖737...

北捷港墘站／大港墘公園、內湖紅樓 休閒好去處

北捷文湖線「港墘站」位於內湖科技園區，是許多科技人通勤必經之路。內科園區面積768.5公頃，廠商逾3000家，是北市科技...

欠停車費 柯文哲：禁停台北公有停車場

台北市長柯文哲昨主持市府交通會報，針對欠繳停車費，要求停管處「認車不認人」，只要民眾車輛欠繳停車費時間逾一周，將禁止該車...

萬華金義合行 登錄市定古蹟

北市萬華車站對面的「金義合行」，為日治時期陳氏家族事業所在地，家族捨棄蓋14層樓的商辦大樓，申請為古蹟，北市文資會議昨審...

社團臉譜／脆弱畫室 陪伴弱勢梳理心路

2015年展開的「脆弱畫室」，是台灣夢想城鄉營造協會的重要計畫，透過藝術創作計畫，陪伴經濟弱勢者與無家者們，重新梳理自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。