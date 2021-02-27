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北市去年非法雇移工99件挨罰 勞動局：再犯將面臨刑責

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
雇主聘僱外籍移工時，勿必要查驗身份，避免雇用非法移工。圖／聯合報系資料照（示意圖）
雇主聘僱外籍移工時，勿必要查驗身份，避免雇用非法移工。圖／聯合報系資料照（示意圖）

北市勞動局日前接獲陳情案件，A公司委外有聘僱非法外國人的清潔公司，遭查獲後A公司也連帶挨罰。勞動局統計，去年至今因非法聘僱外國人被裁罰案件共99件，罰鍰金額共1620萬元，局長陳信瑜呼籲雇主別心存僥倖，否則將依「就業服務法」開罰最高75萬元。

勞動局過去就曾宣傳，提醒雇主聘僱外國人前要先確認識對方是否合法，但北市內外國人非法工作的狀況仍層出不窮。勞動局表示，常見失聯移工或尚未取得工作許可的僑外生，以「幫忙」名義在店家做事，但卻已違反就服法規定。

陳信瑜表示，曾經有某A公司，將辦公室清潔工作委外給清潔公司辦理，清潔公司一時不察，聘僱非法外國人在A公司打掃，經內政部移民署專勤隊查獲後，清潔公司除因非法聘僱受罰外，A公司也違反就業服務法，將面臨15萬到75萬的高額罰鍰。

陳信瑜指出，A公司應該要對清潔公司所指派的外國人進行身分查證，卻沒有善盡查證義務。陳信瑜說，部分店家被查獲時，認為「外國人只是來幫忙，沒有聘僱，所以未查驗證件」，但其實只要在店內提供勞務，就是「工作」，就算沒有酬勞，店家仍屬非法容留外國人從事工作。

根據勞動局公布的數據，自2020年至今年2月，公司因非法雇用外國人、違反就業服務法被裁罰有99件，總金額1620萬元，陳信瑜提醒，若5年內再犯，將面臨3年以下有期徒刑或最高併科罰金120萬元。

北市 移民署

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