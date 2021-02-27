快訊

獨／陸祭台灣鳳梨禁令！ 農委會將提高外銷獎金鼓勵轉單

國道驚魂！天降大貨車巨輪砸車 一家四口母死2女傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中垃圾清運僅二二八暫停 其餘2天收運正常

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
二二八連假開始，台中市環保局垃圾清運服務不打烊，除2月28日逢週日清潔隊例行休假，2月27日及3月1日兩日均維持垃圾正常清運服務，民眾依平常收運時間即可倒垃圾。圖／台中市環保局提供
二二八連假開始，台中市環保局垃圾清運服務不打烊，除2月28日逢週日清潔隊例行休假，2月27日及3月1日兩日均維持垃圾正常清運服務，民眾依平常收運時間即可倒垃圾。圖／台中市環保局提供

二二八連假開始，台中市環保局垃圾清運服務不打烊，除2月28日逢週日清潔隊例行休假，2月27日及3月1日兩日均維持垃圾正常清運服務，民眾依平常收運時間即可倒垃圾。

環保局長陳宏益表示，為避免連假衍生垃圾堆置問題，環保局採取清運不打烊措施，維持垃圾正常收運，避免收假後第一天垃圾及回收物爆量，影響準時準點清運服務，讓民眾久候。

連假期間，民眾查詢各區清潔隊垃圾收運資訊，可至環保局網站：https://bit.ly/2JqkxJf查詢，下載「台中垃圾清運大車隊」APP（Android：https://bit.ly/3cDRVxW、iOS：https://apple.co/2Nkcu4B）即時接收最新消息。

如有垃圾清運相關問題，也可致電向各轄區清潔隊：https://reurl.cc/Q74alM

連假 台中市

延伸閱讀

中市迷你掃街車吸睛 清除90%揚塵所經之處清爽乾淨

回收舊物換購商品夯 台中去年突破2萬件

台中環保局清潔隊 除夕至初二加班定點收運垃圾

回收衣中暗藏舊紅包28萬 清潔隊員送還70歲老夫婦

相關新聞

影／紫南宮吃丁酒數萬信徒熱情參加 國道三號車流回堵

南投縣紫南宮吃丁酒活動，今天上午登場。今年因防範新冠改為發放調理包，仍擋不了信徒熱情，吸引超過4萬人，搶頭香女信徒騎3小...

中捷綠線恢復試營運？安全是唯一密碼

台中捷運綠線何時恢復營運？台中市長盧秀燕昨天巡視北屯機廠表示，已指日可待，但暫時不會公布重新通車的日期和營運方式，待中捷...

台中雙十公車市民限定綁卡 捷運烏日站3月起取消服務

台中捷運綠線原有6處車站投入雙十公車「市民限定」綁卡服務，中捷公司配合市府政策調整，考量捷運烏日站現階段服務人數已降至個...

228連續假期高鐵台中站周邊行暢中心疏流！3/1起AI開罰

台中市警局烏日分局因應228連續假期大量車流湧入高鐵台中站周邊道路，透過「行車流暢中心」以路口監視器掌控轄區高鐵站區、東...

台61線西濱公路 228連假快來台中海線小旅行

台61線（西濱快速道路）串聯台灣西部充滿人文歷史及自然生態的海岸線，沿線的旅遊美景更是各具特色，台中觀旅局推薦「台61線...

台中垃圾清運僅二二八暫停 其餘2天收運正常

二二八連假開始，台中市環保局垃圾清運服務不打烊，除2月28日逢週日清潔隊例行休假，2月27日及3月1日兩日均維持垃圾正常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。