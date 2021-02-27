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台中垃圾清運僅二二八暫停 其餘2天收運正常
二二八連假開始，台中市環保局垃圾清運服務不打烊，除2月28日逢週日清潔隊例行休假，2月27日及3月1日兩日均維持垃圾正常清運服務，民眾依平常收運時間即可倒垃圾。
環保局長陳宏益表示，為避免連假衍生垃圾堆置問題，環保局採取清運不打烊措施，維持垃圾正常收運，避免收假後第一天垃圾及回收物爆量，影響準時準點清運服務，讓民眾久候。
連假期間，民眾查詢各區清潔隊垃圾收運資訊，可至環保局網站：https://bit.ly/2JqkxJf查詢，下載「台中垃圾清運大車隊」APP（Android：https://bit.ly/3cDRVxW、iOS：https://apple.co/2Nkcu4B）即時接收最新消息。
如有垃圾清運相關問題，也可致電向各轄區清潔隊：https://reurl.cc/Q74alM。
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