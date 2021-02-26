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萬華「金義合行」不改蓋14層商辦了 家族申請通過列古蹟

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
「金義合行」位於萬華車站對面，經過台北市文資會議17位文資委員全數通過，將登錄為直轄市定古蹟。圖／北市文化局提供
「金義合行」位於萬華車站對面，經過台北市文資會議17位文資委員全數通過，將登錄為直轄市定古蹟。圖／北市文化局提供

「金義合行」位於萬華車站對面，具有地標型都市景觀之意義，所有人陳氏家族捨棄建設14層樓高的商辦大樓，轉而申請為古蹟，昨日台北市文資會議，17位文資委員全數通過登錄為直轄市定古蹟，預計半年至一年，提出修復及再利用計畫。

「金義合行」為日治時期陳氏家族所創立之家族事業所在地，經歷不同時期整併，經營油燈、玻璃、瓷器、味素等民生工業，後期再發展化工、塑膠等事業，為近代綜合商行的代表案例。

陳氏家族本來欲將「金義合行」改建為14層樓高的商辦大樓，經家族內部討論，終決定將「金義合行」申請為古蹟，昨日台北市文資會議，17位文資委員全數通過登錄為直轄市定古蹟。陳家代表表示，未來初步規畫將作為演講廳等文藝空間，也將因應地方居民使用需求提供出借。

陳家代表表示，利益上講蓋大樓最好，但考量這是陳家起家厝，改為大樓後，若有的子孫未使用即拍賣，便無法整體保存。此建築為三開間洋式樓房，內有立面磚砌，貼覆不同花色馬賽克磚，內部保留公媽廳、辦公室，頗具建築特點，還有水景、假山建物現況保存完好，再加上家族居住近百年的時間，相當具有情感，才趁著現在還能整合時，申請為古蹟將它保留。

負責修復的建築師呂大吉表示，預計半年內完成修復及再利用計畫，修復經費粗估8000萬元。原先陳氏家族擔心無法申請通過，例如，門前立面改貼紅缸磚，但其實原來的紅磚還在裡面，仍具有歷史價值，若是開發，家族記憶都會失去。

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