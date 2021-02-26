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北市士林區農會選舉差一票 候選人要求重新驗票

中央社 / 台北26日電

北市基層農會選舉21日結果出爐，但士林區農會會員代表發生僅差一票狀況，候選人要求重新驗票。北市產業局今天表示，因部分候選人及選務人員未到場，改下週驗票。

北市基層農會選舉21日落幕，產業發展局指出，北市轄內有9個農會，選出農事小組長和副組長及會員代表，預計3月底前完成農會理事長選舉。

因士林區農會員人數眾多，以現任理事長葉文忠與前理事長郭萬清體系競爭最激烈。

但士林區農會選舉發生福安小組會員代表當選人及落選人，票數僅差一票，候選人要求重新驗票。

北市產發局農業發展科長呂丘鴻接受媒體電訪時說，士林區農會福安小組會員代表4人競選，選出3人，有候選人票數僅差一票，要求重新驗票，今天在士林區農會辦理重新驗票。

呂丘鴻表示，因部分候選人及選務人員請假未出席，今天未辦理重新驗票，將連繫相關人員到場，預定下週擇定時間驗票。

呂丘鴻說，基層農會選舉在21日投開票，市府及農會各派督導員及選務員到場，員警也在旁錄影，相關程序都完備，提出重新驗票的會員代表候選人得票數為29票，為第4名，第3名當選人為30票。

提出重新驗票的王姓候選人表示，他跟當選人只差一票，認為可能計算有問題，21日申請重新驗票，今天被通知到場，但等待時間冗長，最後仍無法重新驗票，認為市府辦理過程太緩慢。

產業局21日發新聞稿表示，台北市第14屆各級農會農事小組組長、副組長、會員代表等人員任期今年3月屆滿，依農會法、農會選舉罷免辦法等規定，辦理農會選任人員改選及總幹事遴選作業。

產業局表示，轄內9個區農會選出66名農事小組組長和35名副組長及280名會員代表，預計3月底前完成北市農會理事長選舉。

北市 罷免 農會

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