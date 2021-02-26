快訊

林郭文艷申讓大同全部持股2131張 若賣出持股將降為零

鹽水蜂炮城持續轟炸湧人潮 超震撼影片曝光！

侯友宜：3月起 新北4醫院調降新冠肺炎自費採檢費用

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
施打疫苗示意圖。新北市長侯友宜強調，醫事人員是中央疫情指揮中心公布接種疫苗最優先對象。聯合報系資料照／記者江婉儀攝影
施打疫苗示意圖。新北市長侯友宜強調，醫事人員是中央疫情指揮中心公布接種疫苗最優先對象。聯合報系資料照／記者江婉儀攝影

日前有返台國人抱怨自費採檢費用太貴，新北市長侯友宜今邀集新北市醫師公會及轄內18家急救責任醫院代表，召開「急救責任醫院防疫精進會議」，其中雙和醫院、耕莘醫院、永和耕莘醫院、恩主公醫院，3月1日起將一般採檢費用每件6300元調降為5800元。

國內新冠肺炎疫情稍見舒緩，侯友宜表示，感謝醫護人員全年無休堅守崗位，在防疫的最前線作戰守護市民的健康，除了感謝4間醫院調降自費採檢費用，侯友宜也感謝土城醫院配合政策，提供-20℃疫苗冷凍庫給衛生局儲存新北市COVID-19疫苗。

侯友宜強調，醫事人員是中央疫情指揮中心公布接種疫苗最優先對象。市府一定會擔負醫院的後盾，優先給18家急救責任醫院醫事人員接種，確保醫護團隊夥伴們無後顧之憂，安心為病人服務。並以急救責任醫院作為第一階段接種地點，以因應接種後突發狀況，及時給予最適當的處置。後續再視疫苗供貨情形及實施對象，將接種地點擴增至29區衛生所及其他醫療院所。

侯友宜表示，感謝醫師公會理事長周慶明及急救責任醫院院長暨醫護夥伴們，全年無休地面對「嚴重特殊傳染性肺炎」這種全球性新興傳染病，秉持專業、堅守崗位，在防疫最前線作戰，不只在照護病人上扮演診療、篩檢、隔離治療等重要的醫護工作，也有著安定民心的意義。

侯友宜說，國內防疫能讓國際驚艷，多賴醫療體系持續堅守崗位，新北市以18家急救責任醫院承擔起採檢、收治確診個案及集中檢疫支援等第一線工作，提供足夠收治能力及採檢量能，迄今已收治108例確診個案及完成1萬4070人的檢體採集；為降低國內社區傳播風險，及避免造成醫療體系負擔，秋冬防疫專案將調整並持續執行，也請民眾及醫療院所配合。

侯友宜 疫苗

延伸閱讀

館長槍擊案弄丟名表測謊重創警士氣 侯友宜：過程難免瑕疵

平溪放天燈受疫情影響未舉辦 侯：再找適當時機

環團盼中油三接設台北港 侯友宜：尊重專業評估

環團建議三接改台北港設置 侯友宜：尊重專家學者評估

相關新聞

車流回堵嚴重 汐止東勢、北勢街口增右轉道

汐止區東勢街有十幾個社區，不過，唯一的聯外道路東勢街，上班時間經常回堵嚴重，所以，新北市政府也進行路口拓寬增加右轉道，而針對後續還有需要調整的部分，今(26)日市議員白珮茹也邀請相關單位人員現場會勘，了解行車情況。

幫助農民兼做愛心 汐止農會捐百箱高麗菜

高麗菜價崩盤，汐止區農會以行動支持台灣農民，舉辦的汐農有愛公益系列活動，首先是購買了一百箱的高麗菜，捐給汐止共31處的老人共餐據點，為老人共餐加菜，幫助農友也做愛心。

新店公所照亮通學路 增設路燈消除黑暗路段

配合新北市府路平、燈亮、水溝通政策，新店區公所去年針對轄內學校周邊照明進行全數改善計畫，與相關單位進行了18次現場會勘，改善14處照明，新設路燈17盞，更換大瓦數路燈13盞以及修剪樹木提升照明共2處，保障學生通行安全。

慶祝元宵節 十分成安宮放八公尺媽祖天燈

天燈節平溪區相當重要的節日，不僅象徵著元宵團圓，也有著天燈觀光的重要經濟效益，但今年因防疫而延期舉辦，平溪區公所簡化活動，邀請平溪國小學生做湯圓慶祝，而十分成安宮也施放高八公尺媽祖天燈，讓信眾上香貼個許願卡，並祝福全球貿易經濟能逐漸看好回溫。

228連假到哪玩？新北推適合親子出遊、拍美照4地區

明天起就是二二八連假，新北市觀光旅遊局推薦到4區旅遊踩點，觀旅局表示，鶯歌、三峽有許多登山步道，可以運動消脂，還有適合親...

北市電動車停車格採差別費率 柯文哲：要比在家充電貴

台北市去年電動車成長一倍，從2219輛成長為4233輛，公有停車場電動車停車格從314格增加為345格，台北市長柯文哲上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。