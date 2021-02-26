侯友宜：3月起 新北4醫院調降新冠肺炎自費採檢費用

日前有返台國人抱怨自費採檢費用太貴，新北市長侯友宜今邀集新北市醫師公會及轄內18家急救責任醫院代表，召開「急救責任醫院防疫精進會議」，其中雙和醫院、耕莘醫院、永和耕莘醫院、恩主公醫院，3月1日起將一般採檢費用每件6300元調降為5800元。

國內新冠肺炎疫情稍見舒緩，侯友宜表示，感謝醫護人員全年無休堅守崗位，在防疫的最前線作戰守護市民的健康，除了感謝4間醫院調降自費採檢費用，侯友宜也感謝土城醫院配合政策，提供-20℃疫苗冷凍庫給衛生局儲存新北市COVID-19疫苗。

侯友宜強調，醫事人員是中央疫情指揮中心公布接種疫苗最優先對象。市府一定會擔負醫院的後盾，優先給18家急救責任醫院醫事人員接種，確保醫護團隊夥伴們無後顧之憂，安心為病人服務。並以急救責任醫院作為第一階段接種地點，以因應接種後突發狀況，及時給予最適當的處置。後續再視疫苗供貨情形及實施對象，將接種地點擴增至29區衛生所及其他醫療院所。

侯友宜表示，感謝醫師公會理事長周慶明及急救責任醫院院長暨醫護夥伴們，全年無休地面對「嚴重特殊傳染性肺炎」這種全球性新興傳染病，秉持專業、堅守崗位，在防疫最前線作戰，不只在照護病人上扮演診療、篩檢、隔離治療等重要的醫護工作，也有著安定民心的意義。

侯友宜說，國內防疫能讓國際驚艷，多賴醫療體系持續堅守崗位，新北市以18家急救責任醫院承擔起採檢、收治確診個案及集中檢疫支援等第一線工作，提供足夠收治能力及採檢量能，迄今已收治108例確診個案及完成1萬4070人的檢體採集；為降低國內社區傳播風險，及避免造成醫療體系負擔，秋冬防疫專案將調整並持續執行，也請民眾及醫療院所配合。