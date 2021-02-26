慶祝元宵節 十分成安宮放八公尺媽祖天燈

天燈節平溪區相當重要的節日，不僅象徵著元宵團圓，也有著天燈觀光的重要經濟效益，但今年因防疫而延期舉辦，平溪區公所簡化活動，邀請平溪國小學生做湯圓慶祝，而十分成安宮也施放高八公尺媽祖天燈，讓信眾上香貼個許願卡，並祝福全球貿易經濟能逐漸看好回溫。

平溪區長曾繁盛表示，平溪區作為天燈的發源地，新北市往年都會舉辦天燈節吸引遊客慕名共同施放天燈，然而今年因為疫情，首次遇到延期的狀況，喜愛慶祝元宵節的孩子們，在平溪國小的安排下，於公所門口煮起湯圓分送鄉親，幼兒園、國小生更都嘗試自己捏，做出好多特別的形狀。

平溪國小校長鄭益堯表示，大家響應防疫洗手搓泡泡，全副武裝才能衛生做湯圓，這次因為新學期來了外籍老師Joe，大家都很新鮮，不僅跟老師踢足球，捏湯圓時也做出甜甜圈Donut學英文，而幼兒園小朋友也開心做出花朵、毛毛蟲等特殊湯圓，下鍋後盛在碗裡好吸睛。

平溪區長曾繁盛表示，在台灣防疫格外謹慎，尤其是全台人口之冠的新北市，除了要求不得辦理超過五十人以上的活動群聚，今年各區的元宵節慶祝也幾乎停辦或延期，平溪區為此在今年的街道上難得顯得冷清，但防疫為重，也希望遊客能多遵照防疫指揮中心的呼籲，戴上口罩安心旅遊。

十分成安宮主委胡民樹表示，十分地區每年在成安宮都有著巨型天燈媽祖施放的習俗，除了信眾能來上香貼個許願卡在八公尺高天燈上，也歡迎企業來此祈願，祝福事業以及全球貿易經濟能逐漸看好回溫。

平溪魅力商圈理事長林高美雲表示，平溪魅力商圈將去年天燈節在石底橋上施作的彩紅鳥居，重新整修，加強耐用度與天燈裝飾，讓遊客日後開心打卡紀念，雖然天燈節延期人潮沒想像多，但也提供228連假的遊客一個更舒適清淨的遊憩空間，歡迎民眾前來平溪區爬山、看瀑布，放個天燈留下多新一年的期許。