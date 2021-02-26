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新店公所照亮通學路 增設路燈消除黑暗路段
配合新北市府路平、燈亮、水溝通政策，新店區公所去年針對轄內學校周邊照明進行全數改善計畫，與相關單位進行了18次現場會勘，改善14處照明，新設路燈17盞，更換大瓦數路燈13盞以及修剪樹木提升照明共2處，保障學生通行安全。
新店區公所主任秘書蔡文仁表示，像是新和國小旁的這一處人行道，因為天橋和樹木的遮蔽，每到夜晚就漆黑一片，所幸在新店區公所的清查之下，發現了這個問題，增設了路燈，讓此處明亮了起來。
另外，還有崇光高中、達觀國中小等共學校周邊，在照明改善和提升後，讓民眾相當有感，新店區公所表示每一處改善點，都經過了多次的評估與現場勘查，了解需求後，透過路樹修剪或增設路燈、更改大瓦數照明設備，使得原本暗黑地帶得以重見光明，也大幅提升了民眾和學童的通行安全。
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