新店公所照亮通學路 增設路燈消除黑暗路段

汐止區東勢街有十幾個社區，不過，唯一的聯外道路東勢街，上班時間經常回堵嚴重，所以，新北市政府也進行路口拓寬增加右轉道，而針對後續還有需要調整的部分，今(26)日市議員白珮茹也邀請相關單位人員現場會勘，了解行車情況。

2021-02-26 18:55