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車流回堵嚴重 汐止東勢、北勢街口增右轉道

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區東勢、北勢街口拓寬增加右轉道，市議員白珮茹會勘，了解行車情況。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區東勢、北勢街口拓寬增加右轉道，市議員白珮茹會勘，了解行車情況。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區東勢街有十幾個社區，不過，唯一的聯外道路東勢街，上班時間經常回堵嚴重，所以，新北市政府也進行路口拓寬增加右轉道，而針對後續還有需要調整的部分，今(26)日市議員白珮茹也邀請相關單位人員現場會勘，了解行車情況。

東勢里長賴一山說，以前單線道的時候常常塞車，上、下班的時候車子回堵到半山腰，在請市議員白珮茹協助改為雙線道，交通變流暢，只是路口號誌在秒數的部分還要再調整，另外，兩邊停車的狀況也要改為禁停紅線，讓車子通行更順暢。

市議員白珮茹表示，主要是來看去年會勘的東勢、北勢街口的開闢，很感謝市府養工處、交通局以及公所協助改善，今天也針對施工狀況來會勘，除了排水部分已經改善，里長也反應在行人沒那麼多的情況下，很容易造成汽機車空等，相關的配套我們會再跟交通局討論是不是改為手動式按鈕，讓這邊的車流可以更順暢，也節省大家上班的時間，針對今天討論的部分，還會跟交通局研議。

白珮茹指出，另外，在公園的部分，目前草皮上已經撒了草籽，綠覆率也會比較好，把椅子往後移之後整個面變開闊，旁邊也做了洩水坡，讓排水更順暢，整個公園在改善後明亮、路口也變得比較寬闊。

汐止 塞車

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