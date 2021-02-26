幫助農民兼做愛心 汐止農會捐百箱高麗菜

高麗菜價崩盤，汐止區農會以行動支持台灣農民，舉辦的汐農有愛公益系列活動，首先是購買了一百箱的高麗菜，捐給汐止共31處的老人共餐據點，為老人共餐加菜，幫助農友也做愛心。

汐止區農會理事長呂山松指出，種菜真的很辛苦，汐止區農會配合農委會農糧署產銷調節，及保障農民收益，號召更多人用行動支持菜農，特別針對高麗菜安排三項汐農有愛公益活動，除了致贈老人共餐食材高麗菜一百箱，家政義指泡菜製作，也教導民眾多元利用高麗菜，提昇多元利用價值，並讓班員認購。

另外，還有各農會信用辦事處辦理高麗菜義賣，2顆50元。不管是家政班的泡菜認購或是義賣高麗菜所得收入，所得將全數捐贈給汐止在地弱勢團體，支持農友也做愛心。

汐止區副區長林明玲表示，汐止區公所非常感謝農會致贈了一百箱的高麗菜給我們的共餐團體，這項善舉不但嘉惠了我們的農友，也協助了老人共餐，非常謝謝他們的愛心，讓汐止有愛。

湖蓮里長曾連福說，我們辦理的關懷據點裡面就有老人共餐，從星期一到星期五都有，今天很高興也很感恩汐止農會捐贈這麼多的高麗菜為老人家加菜。