228連假到哪玩？新北推適合親子出遊、拍美照4地區

明天起就是二二八連假，新北市觀光旅遊局推薦到4區旅遊踩點，觀旅局表示，鶯歌、三峽有許多登山步道，可以運動消脂，還有適合親子同樂的手作課程與DIY體驗，三芝及汐止藝術社區有各種不同風格裝置藝術、彩繪塗鴉等吸睛裝置，一邊旅行，一邊感受生活美學。

觀旅局表示．鶯歌是瓷器重鎮，不妨到三鶯藝術村走走，具有多樣展演區域、戶外造景藝術及主題展覽，很適合親子假日同遊，觀賞生態綠地，還有巨大的陶瓷藝術造景，可以拍下許多美照，留下難忘回憶。

如果喜歡手作體驗，還能到鶯歌陶瓷博物館走走，館內有專業陶藝研習課程、陶藝動手做DIY課程外，館區後方還有綠地與裝置藝術讓人流連忘返；到磁磚觀光工廠則可以體驗繽紛彩繪、快樂拼貼、趣味轉印等創意陶藝活動。

如果想要活動筋骨，也可以挑戰鳶山步道登山，俯瞰新北之美，鳶山步道不算陡峭，過年如果因為大吃大喝累積脂肪，可以趁機運動甩脂，散步下山後，還能順道前往三峽有名的藍染產業體驗染布文化及手染樂趣，最後到三峽清水祖師廟參拜祈求，一窺建築藝術之美。

不只近郊，喜歡文青風旅行的人，也可以到三芝的芝柏藝術村，社區有李天祿布袋戲文物館，可以了解布袋戲歷史。座落其中的房屋，有七彩繽紛的塗鴉、特色咖啡館，還有特色民宿利用盆栽、植栽妝點建築物外觀，走進藝術村，就像走進一幅水墨畫。

汐止夢想社區一樓公共區域則有許多藝術裝置，供民眾免費自由參觀、拍照，並擺放歷年遊行花車道具，一踏入夢想社區，就可以感受到濃濃的異國風情。