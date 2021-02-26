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竹子湖海芋季3/26登場 北市府：花開已達8成

中央社 / 台北26日電

台北市產業局今天表示，2021竹子湖海芋季將於3月26日登場，近期約8成海芋已悄悄綻放，幾乎是盛開狀態，民眾可先在二二八連假前往竹子湖賞海芋、吃在地美食。

北市府產業發展局指出，今年竹子湖海芋季活動從3月26日起至4月25日止，目前竹子湖花田間已處處可見海芋盛開，民眾可趁連假赴陽明山賞櫻時，再轉至竹子湖，賞海芋、採海芋，品嚐在地美食。

產業局表示，跟北投區農會及周邊百貨業者攜手推出各式暖身活動，包含地景花藝設計展、農園音樂會、生態人文導覽解說等，相關資訊可上「2021竹子湖海芋季」網頁。

產業局指出，竹子湖海拔670公尺，位於大屯山、七星山、小觀音山間，原是熔岩噴發造成堰塞湖，因長時間侵蝕產生缺口，湖水漸流失形成肥沃溼地，原種植蓬萊米及高冷蔬菜，受時代演進，竹子湖開始轉種海芋，讓竹子湖近年成為民眾最喜愛旅遊勝地之一。

竹子湖 海芋 連假

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