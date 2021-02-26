北市電動車停車格採差別費率 柯文哲：要比在家充電貴

台北市去年電動車成長一倍，從2219輛成長為4233輛，公有停車場電動車停車格從314格增加為345格，台北市長柯文哲上午參加交通會報，針對北市電動車充電格位將採差別費率，要求停車場收費須比在家充電高。北市停管處表示，最快今年會完成收費系統更新，並開始實施，停電動車位，每小時多10元。

停管處表示，電動停車格實施後，遭遇問題包括非電動車停放，讓電動車無法充電，以及電動車久停，充電格位周轉率低，因此市府開始研擬對策強化格位管理，規畫電動車優先格位，並設置智慧化管理設備，例如智慧地鎖、車牌辨識攝影機，另檢討收費政策，採差別費率，臨停車輛每小時費率為原費率加10元。

停管處表示，公有停車場電動車格位充電柱使用情形，107年月平均使用率，7041次，約1.18%，109年已達5萬4250次、10.79%。109年公有自營停車場全面建置完成共229格，110年公有委外停車場將全面建置完成。

不過，柯文哲表示，要聰明執政，不要再等，希望盡快公布收費規則，就是沒有充電要加錢，充電的錢電費要多少？一定要比在家中充電貴，讓車主不得已才在外使用，否則就沒有家中充電的必要。

柯文哲說，北市電動車數量去年成長一倍，變成4000多輛，按這速度，2021年估計會超過8000輛，這是合理估計， 市府應該評估路外停車場，每幾個車位就要設一個充電柱。

停車場收費須比在家充電高？停管處長李昆振指出，未來實施差別費率，停車場充電格的停車總額費用，應該還是在家充比較便宜，家中充電不需付停車費。

李昆振表示，目前規畫，只要停充電車位，每小時就要加10元，充電要加錢，不充是占用，所以要比較貴，透過價格管制，有需要才停，且找得到車位。