柯文哲揚言：欠繳停車費一周 禁停北市公有停車場

台北市長柯文哲上午參加市府交通會報，針對欠繳停車費，考慮「認車不認人」，只要民眾車輛欠繳停車費長達一個禮拜，該輛車禁止停所有北市公有停車場，此外，停在路邊停車格，欠費車也會被貼「欠款」公告，就可以解決95%以上欠繳案件。

停管處在交通會報上公布近年來欠款、催繳停車費情形，最嚴重為2018年，當年欠費件數為66.8萬件，催繳金額7500萬餘元，但停管處針對久停車車輛進行拖吊，案件下滑，去年北市停車欠費件數為22.8萬件，催收金額2650萬餘元。

柯文哲指出，欠錢的人不該讓進公有停車場，市府要認車不認人，欠費的人應該全部都列拒絕往來戶。至於路邊停車部分，無法限制停車，但也要貼公告「你欠錢了」。

柯文哲還反問官員，他下這個行政命令，有人敢來K他嗎？應設計欠超過一個禮拜不能停、兩、三個月就月進入強制執行，柯還酸公務員當久都怕怕，像他日前請分局長吃飯，他說現在是貓怕老鼠的時代，鼓勵公務員要勇敢一點，公務員都已經被馴化了，國家還是要有公權力，所以設計是「認車不認人」，欠費一周不能停北市所有公有停車場。

對於欠費不能停，交通局指出，目前法規，對欠費有法定的催收時間，有比例原則，但對重大欠費，有和執行署合作 ，一發現就拖走保管，並收保管費和移置費。

交通局表示，目前簡訊警示系統，交通局內部對欠300元的車，就會收到警示。若要執行拖吊，應該欠上萬元，執行署就會配合執行。

停管處長李昆振指出，對柯文哲建議會進行研議，但還是會等民眾積欠一筆較可觀費用後才會執行，如果只是積欠幾十元禁停，可能不符程序。