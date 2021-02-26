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安坑輕軌列車今年9月進駐機廠 力拚2022年通車

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
安坑輕軌機廠工程進行中。記者江婉儀／攝影
安坑輕軌機廠工程進行中。記者江婉儀／攝影

連結新北市新店與安坑地區的安坑輕軌，預計2022年完工通車。新北市捷運局表示，平面段正進行雙城站、玫瑰中國城站站體興建及軌道鋪設工程，3月機廠軌道作業進場，預計今年9月安坑輕軌列車將運抵機廠，進行相關測試作業。

新北市長侯友宜今天前往工區視察時表示，安坑輕軌希望在2022年順利完工，今年7月高架段結構體合龍，9月輕軌列車陸續運抵機廠，開始收接檢查及靜態測試，明年初要開始動態測試與整體測試，預計3月鋪設軌道，後續交由機電系統工程施工。

侯友宜說，今天是元宵節，施工團隊依舊掌控進度，面對挑戰一一克服，進度達到60%，期待完工後讓安坑輕軌帶動安坑地區、新店地區以及新北三環六線的第二線，帶動文山大地區的發展。

安坑輕軌位於新店安坑地區，路線全長約7.5公里，由安泰路與安一路交會處的機廠為起點，沿著安一路北行，沿途設置9座候車站。其中安坑機廠位處山區，規劃設計上充分考量順應地勢，將低工程對自然環境的衝擊，以最小量體開發，實際工程使用面積僅約2.6公頃，更是國內首座融入自然山林的輕軌捷運機廠。

捷運局表示．除妥善完備水土保持作業，整地時更要注意邊坡擋土設施及挖填平衡調配，廠區內分三大主要結構物，分別為駐車廠、維修廠以及行政大樓，駐車廠規劃9股道能儲車18列。

輕軌列車從安坑機廠調度進入主線營運之前，會先通過道路與輕軌共構的三孔隧道，隧道長180公尺、隧道中央為輕軌隧道，左右兩側是公路隧道。隧道內設置一組「菱形剪式道岔」供機廠彈性調度以及未來延伸路廊使用，施工複雜度較高，是目前新北市輕軌系統中，唯一在隧道內施作之道岔；另外，靠近雙城站處，設置一組「八字型橫渡線」供車站換軌使用。

安坑輕軌通車後，預期可提升新店、安坑地區大眾運輸旅運服務，並與捷運環狀線十四張站串連，建構轉乘路網，節省通往台北市通勤時間約15至20分鐘，安坑輕軌沿線行經陽光運動公園、二叭子植物園等生態樂活景點，除了服務既有的安坑一號道路沿線山城社區、安和路周邊住宅、商業區居民外，同時配合沿線安和路區段徵收整體開發，具備地區大眾運輸可及性及運輸效益，成為當地交通新選擇。

輕軌列車從安坑機廠調度進入主線營運之前，會先通過道路與輕軌共構的三孔隧道。記者江婉儀／攝影
輕軌列車從安坑機廠調度進入主線營運之前，會先通過道路與輕軌共構的三孔隧道。記者江婉儀／攝影
安坑輕軌預計2022年完工通車，新北市長侯友宜（前排左三）今天前往工區視察。記者江婉儀／攝影
安坑輕軌預計2022年完工通車，新北市長侯友宜（前排左三）今天前往工區視察。記者江婉儀／攝影
安坑輕軌雙城站體工程進行中。記者江婉儀／攝影
安坑輕軌雙城站體工程進行中。記者江婉儀／攝影
安坑輕軌機廠工程進行中。圖／新北市捷運局提供
安坑輕軌機廠工程進行中。圖／新北市捷運局提供
安坑輕軌預計2022年完工通車，新北市長侯友宜今天前往工區聽取簡報。記者江婉儀／攝影
安坑輕軌預計2022年完工通車，新北市長侯友宜今天前往工區聽取簡報。記者江婉儀／攝影

輕軌 捷運環狀線

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