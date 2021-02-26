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麗寶樂園博幼票買一送一 兩人購票只要399元

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
凡符合博幼票身份者，出示相關證件現場購票兩人只要399元。圖／麗寶樂園渡假區提供
凡符合博幼票身份者，出示相關證件現場購票兩人只要399元。圖／麗寶樂園渡假區提供

228三天連假，預計會有一波國旅潮，麗寶樂園渡假區推出國際級表演「超視覺魔幻秀」，開演至今好評不斷，受到各年齡層遊客喜愛，麗寶樂園自2月27日至3月31日推出「博幼票買一送一」，凡符合博幼票身份者，出示相關證件現場購票兩人只要399元。

麗寶樂園2月27日至3月31日推出「博幼票買一送一」優惠，凡60歲以上長者、3至6歲兒童、孕婦持媽媽手冊、身障者與陪同者、榮譽志工出示相關證件，到麗寶樂園現場購票即可享買一送一優惠，兩人購票只要399元，可以暢玩樂園、欣賞超視覺魔幻秀表演。

麗寶樂園今年邀請魔術界奧斯卡最佳幻術師打造「超視覺魔幻秀」，有大型魔術道具、聲光、舞蹈、特技等元素，樂園內更有花車遊行、劇場表演、夜間秀與璀璨的假日高空煙火。

除了樂園優惠，屬牛還能免費玩密室逃脫，即日起到3月31日麗寶樂園渡假區推出「犇放密室」優惠，出示身分證明文件，凡生肖屬牛即可免費玩一場，同行者還可享450元優惠價(至多4人)，密室逃脫共有海洋歷險、古裝穿越、科技推理三大主題，共9種關卡可擇一使用。

麗寶國際賽車場的兒童交通安全教育館免門票即可入館，更有人氣相當高的「小小駕訓班」課程，透過道路安全小教室，小朋友需要親自駕駛歐洲進口小汽車，經過重重的路考關卡，透過遊戲學習交通安全知識，還能考取人生中第1張兒童駕照

民眾也可到Outlet享受美食與各類名品購物，建議遊客入住麗寶福容大飯店，即日起推出一泊二食玩樂園專案，含自助早晚餐、房客專屬休閒活動、探索世界雙日門票，還有欣賞超視覺魔幻秀，每房8999元起。

麗寶福容大飯店表示，中部地區天氣穩定，年後詢住房問度明顯增加，民眾出遊意願高，雖受疫情影響，相較去年同期較慢達標，但目前住房率仍達7成。

麗寶樂園渡假區推出國際級表演「超視覺魔幻秀」，開演至今好評不斷。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園渡假區推出國際級表演「超視覺魔幻秀」，開演至今好評不斷。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園 身障者 駕照

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