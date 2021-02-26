內湖樂活公園旁幼兒園將拆 北市府允專案安置

位於台北市內湖樂活公園旁的保進幼兒園，所在地將開闢為公園及停車場，預計最晚9月清空搬離。北市公園處表示，預計年底前可取得土地；教育局則將協助師生轉校。

台北市工務局公園路燈管理處工程配合科長陳賢玉表示，保進幼兒園所在地於89年都市計畫被畫為公園用地。多年來當地里長希望開闢成公園並增加停車空間。

陳賢玉指出，保進幼兒園所在土地及房屋都是向人承租，產權還是在地主手上，公園處已經與地主洽談，在地上物方面，已至現場辦理拆遷補償協調，土地方面則還在協議價購的價格，預計年底前可取得土地、明年初點交房屋並拆遷。

陳賢玉說，未來內湖樂活公園面積會比現在多一倍，此外還會有2層地下停車場因應交通需求，已經在作整體規劃。

教育局副局長陳素慧則指出，保進幼兒園核定招生人數150人，但既然地主不租，有請園方先停招。扣除將畢業的大班生43人，還有107名小朋友。

這107人中，47人將升上大班，陳素慧表示，這些孩子去登記北市公幼幾乎都會上；其餘60名3至4歲的孩子，家長可思考將孩子轉去公幼、非營利或準公共化幼兒園，由教育局協助專案安置。

陳素慧指出，保進幼兒園是有參加準公共化的私幼，一個月原要新台幣1萬多元的學費，家長每月只需繳4500元，若將孩子轉至其他準公共化幼兒園，學費金額不變，若轉至非營利是3500元、公幼是2500元，負擔更低、對家長沒有壞處。

但陳素慧提醒，公幼與非營利皆有戶籍限制，須設籍於台北市，若是新北跨區就讀，教育局就無法協助；此外若家長想將孩子轉至私幼，就得自己去排名額。

陳素慧說，教育局有協助保進幼兒園的老師與新規劃的非營利幼兒園媒合，此外保進本身有分校，也可能會安排老師過去上課，但如果老師沒意願，就回歸到勞資關係，看雙方如何協調。

這學期將於7月31日結束、新學期9月開學，陳素慧表示，保進原預計學期結束就要清空還給地主，但考量到家長有臨托需求，希望可以再多點彈性、延到8或9月，時間點要看保進與地主協調結果。