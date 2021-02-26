為蓋公園賞櫻拆幼兒園？內湖人批：幼教不友善怎願生？

台北市內湖樂活公園每年櫻花季總吸引大批遊客，北市府為擴大公園並加蓋地下停車場徵收私地，上頭的保進幼兒園明年1月拆除，師生被迫遷校，遭家長、議員質疑「為櫻花拆準公幼」；此外，今天還有家長在「我是東湖人」FB社團中發文，發起「一人一信給市長、救救保進幼兒園」。

蓋在私人土地上的保進幼兒園，因為該地為公園用地，被北市府徵收，擴大樂活公園，並加蓋地下停車場等設施，引發家長與當地居民批評，還有家長在社團發起活動，希望台北市長柯文哲可以聽聽家長的心聲，不要急於拆除幼兒園。

家長「Summer Ho」在「我是東湖人」社團中表示，自己是個單純的媽媽，不知道還有什麼方式能讓自己的小孩把書唸完、甚至是整個東湖小朋友的權益，質疑市府為什麼要讓一個辦學好、又有小操場、又是準公共化的幼兒園，反問「因為外來觀光客的停車需求而拆掉呢？」，希望市府可以重新評估「少一個幼兒園、多一個停車場」的政策。

網友陳大衛就批評「幼稚園夠少了，幼兒學習不友善，怎麼讓人願意生…」，網友魏士傑也說「幼兒教育比不上公園，櫻花季」，網友林文彬反對蓋停車場，還說「為了短短一個月的櫻花搞掉小孩的教育，這些自私要停車的人真的太沒天良了」。

不過也有網友認為，進保幼兒園本來就是公園預定地，園方和家長也知道，市府還協助學生轉公幼或準公幼，網友楊國均也說「確實需要停車場」，James Liao則表示，光是土地的問題幼兒園就已站不住腳了，後續教師與學生安置，也會轉學到公幼和準公幼，稱家長和學生「塞翁失馬焉知非福」。

樂康里長張碧玉表示，該地本為預定地，政府分期徵收，也因應幼兒園安置，延緩徵收一年，過去在地居民皆長期爭取徵收，樂活公園對於地方而言，確實是增加綠地空間。

公園處科長陳賢玉說，北市府是因民代與當地居民要求下，才決議擴大公園、並增闢地下停車場，公園處已於2019年通知幼兒園未來會向土地所有權人啟動徵收，過程多次開會，今年度預算編列，因此必須啟動土地取得的程序。