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環團盼中油三接設台北港 侯友宜：尊重專業評估

中央社 / 新北26日電

中油三接站因涉大潭藻礁保育，引發環團反對，提出遷移至台北港提案。新北市長侯友宜今天說，有關台北港是否轉換，完全尊重專家學者評估，讓國家永續環境和經濟能源都能往前。

新北市長侯友宜上午到新店區視察視察安坑輕軌車站、機廠施工進度後接受媒體聯訪，媒體詢及環境保護團體認為，台灣中油公司第三天然氣接收站設在位於新北市八里區的台北港是更好選擇。

侯友宜表示，面對國家在能源轉型過程，如何在保育及經濟發展中順利轉型，有關台北港是否在整個不缺電原則下，要不要做一個轉換，完全尊重專家學者的評估，讓國家永續環境及經濟能源都能往前走，大家齊心齊力。

但八里在地的中國國民黨籍新北市議員鄭戴麗香告訴中央社記者，「除了反對還是反對」，任何嫌惡設施都想到台北港，真的很委屈。

她說，台北港腹地有限，還有原本早該遷移的47座油槽未外移，另還有污水處理廠、垃圾焚化廠等，「會不會太委屈這邊的居民？」這樣搞沒未來，雖有淡江大橋願景，卻都是嫌惡設施，真不應該。

「台北港不是來接收嫌惡設施」，鄭戴麗香表示，嫌惡設施這麼多，「真的很鬼扯」，昨天非常著急問新北市政府經濟發展局到底怎麼決定，經發局一再肯定說「不可能（設台北港）啦！」從頭開始要10幾年，電根本不夠用、距離太長與花太多經費。

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