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久泰建設力挺新北消防 發善心捐近百萬災情勘查車2輛

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導
挺新北消防局，久泰建設公司今天捐贈價值共170萬元的捐災情勘查車2輛，由消防局長黃德清代表受贈。記者王長鼎／翻攝
挺新北消防局，久泰建設公司今天捐贈價值共170萬元的捐災情勘查車2輛，由消防局長黃德清代表受贈。記者王長鼎／翻攝

挺新北消防局，久泰建設公司事長邱金條今天捐贈價值共170萬元的捐災情勘查車2輛，由消防局長黃德清代表受贈。

新北消防局非常感謝久泰建設股份有限公司捐贈災情勘查車2輛的善心義舉，災情勘查車未來服務範圍將涵蓋新北市所有行政區，用於載運消防人員、強化火災預防及災害搶救效能，以利第一時間抵達救災現場、執行CO宣導、危險物品管理、各式災害搶救指揮及火災預防任務，降低因火災所生之危害並能及時抵達現場執行救災救護指揮任務。

久泰建設公司今天由副總經理沈真慧、譚鴻達代表董事長邱金條出席，並表示邱金條表示，深感消防人員疫情期間消防救災及救護工作辛勞，秉持「取之於社會，用之於社會」理念，更期盼消防局持續為新北市民打造安居、安全、安心的居住環境而努力不懈，更期望拋磚引玉，讓更多市民關注到消防安全的重要性。

挺新北消防局，久泰建設公司今天捐贈價值共170萬元的捐災情勘查車2輛，由副總經理沈真慧（右二）、譚鴻達（右一）代表董事長邱金條出席捐贈儀式，消防局長黃德清（右三）代表受贈。記者王長鼎／翻攝
挺新北消防局，久泰建設公司今天捐贈價值共170萬元的捐災情勘查車2輛，由副總經理沈真慧（右二）、譚鴻達（右一）代表董事長邱金條出席捐贈儀式，消防局長黃德清（右三）代表受贈。記者王長鼎／翻攝

火災 疫情

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