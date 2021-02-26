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正統鹿耳門聖母廟元宵搶春牛取消 首次改為火燒春牛

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南土城正統鹿耳門聖母廟今年暫停舉辦元宵高空焰火、炸蜂炮等，搶春牛的活動也取消，首次改為火燒恭送春牛。記者鄭維真／攝影
台南土城正統鹿耳門聖母廟今年暫停舉辦元宵高空焰火、炸蜂炮等，搶春牛的活動也取消，首次改為火燒恭送春牛。記者鄭維真／攝影

今年因疫情關係，台南土城正統鹿耳門聖母廟暫停舉辦元宵高空焰火、炸蜂炮等，搶春牛的活動也取消，首次改為火燒恭送春牛，讓香灰供民眾帶回去保平安，今天現場湧入上百民眾，排隊被春牛公打屁股、拿春牛香灰及御守，希望為新的一年祈求財源廣進、平安又健康。

土城正統鹿耳門聖母廟每年鞭春牛、焰火秀都吸引數十萬人參加，主委王明義表示，今年因配合政府防疫，國際焰火、迓春牛、搶春牛活動都暫停，以防疫為優先，不過媽祖指示，春牛要在今天9時吉時化掉，順便把疫情讓玉皇上帝知道，趕緊消除疫情，且媽祖交代化掉後，香灰要和五穀、銅幣做成御守，讓各行各業財源滾滾。

今天台南市長黃偉哲、議長郭信良及多名藍綠議員都出席活動，由黃偉哲進行鞭春牛的儀式，再點火恭送春牛，接著，黃偉哲被春牛公打3下屁股，象徵祈福平安。

廟方準備限量300份平安御守，內含包括五穀、銅幣、平安符、春牛灰，意味五穀豐收、財源廣進、平安晉福。

台南市長黃偉哲被春牛公打3下屁股，象徵祈福平安。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲被春牛公打3下屁股，象徵祈福平安。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲（右六）進行鞭春牛的儀式。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲（右六）進行鞭春牛的儀式。記者鄭維真／攝影

疫情 黃偉哲

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