影／百年傳承野柳神明淨港神轎跳海慶元宵 11歲童也跳海

新北元宵宗教慶典「野柳神明淨港文化祭」今天在萬里野柳保安宮前熱鬧登場，今年雖因疫情影響取消百人跳水、縮減規模，但年輕力壯信徒扛著神轎，在「進喔！發喔！」吆喝聲中跳進漁港經典畫面，仍是焦點，吸引不少民眾。

民政局長柯慶忠表示，元宵節野柳神明淨港「水裡來，火裡去」的百年祈福儀式，是新北重要無形文化資產，信眾透過向開漳聖王祈福，庇佑漁獲年年豐收。

野柳保安宮主任委員林元莊表示，為了感念神明之恩，儀式遵循「淨海巡洋」、「漁獲滿艙」、「神明淨港」、「神明過火」等傳統科儀，展現虔誠敬意。今天配合防疫縮小規模辦理、遶境改車巡方式進行外，現場並設置防疫站，於廟前入口處為民眾噴酒精消毒液與量額溫，全程戴口罩、實名制等防疫措施，讓民眾安心參加。

儀式向開漳聖王上香致意後，12艘漁船載著神尊繞港3圈，柯慶忠、萬里區長粘雪琴及議員白珮茹及張錦豪等人參與祈福儀式，「淨海巡洋」儀式，隨後漁船靠岸吊起一整網的鱸魚，象徵每次出航回來都能「漁獲滿艙」。

接著，在眾人高喊「進喔！發喔！」吆喝聲中, 開彰聖王、周府將軍、關聖帝君、天上聖母、三太子、福德正神等神尊，由壯丁抬著神轎，依序躍入野柳港內淨港，上岸後壯丁抬轎赤腳衝過炭火，完成「過火」儀式，精采的「水裡去，火裡來」特色宗教科儀，為整個活動帶來最高潮。

其中第一次參加抬轎的11歲蔡秉祐，也跟著跳海，他是第一次參加抬轎，野柳國小五年級，從小受開彰聖王庇佑平安長大，年年參與聖會，很喜歡廟會歡樂氣氛，今年在家長支持下特別為開彰聖王抬轎淨港，祝神明生日快樂，因從幼稚園開始就習泳，ㄧ點也不怕跳港，反而覺得一整年可以更平安！野柳國小五年級，從小受開彰聖王庇佑平安長大，年年參與聖會，很喜歡廟會歡樂氣氛，今年在家長支持下特別為開彰聖王抬轎淨港，祝神明生日快樂，因從幼稚園開始就習泳，一點也不怕跳港，反而覺得一整年可以更平安！