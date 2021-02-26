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不清就排除重劃 林口地主自行清除廢棄物
新北林口區的「林口工一市地重劃區」，遭投訴有廠房被承租後堆置大量事業廢棄物，林姓地主指是楊姓承租人所為拒絕清理，不過新北市府決議若未清除將排除重劃，最終，林姓地主月初開始清運廢棄物，新北地政局指出，預計今年6月將清運完畢。
林口特定區內5處工業區除「工一」尚未進行開發，其他工業區均已開發完成，新北市府以市地重劃方式整體開發，活活化閒置土地及帶動周邊發展與串聯產業軸線，未料位於工一市地重劃區內有廠房，被大量堆置廢棄物。
新北市府調查發現，楊姓承租人向林姓地主承租該廠房，卻未說明用處就開始推放事業廢棄物，新北環保局先前獲報後前往清查，發現2棟建築物佔地面積約2000坪，內部堆滿營建混合物9300公噸及有害類事業廢棄物20公噸。
林姓地主認為是楊姓承租人所為拒絕清理，新北地政局指出，土地所有權人應善盡土地管理義務，並非全無責任，若未清理將進行都市計畫變更，把廠房排除重劃，最終林姓地主決定自行清理。
地政局表示，林姓地主日前將事業廢棄物清理計畫書送至環保局審查，2月初通過後就進場自行清運，截至目前為止已清理3成約2500噸，預計今年6月底前清理自拆完成。
地政局也說，未來新泰塭仔圳市地重劃案也將比照辦理，若不配合垃圾清理，將以排除重劃方式辦理，請土地所有權人與新北市府共同推動重劃。
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