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北市「共生音樂節」將登場 警公布交管措施籲提前改道
財團法人二二八事件紀念基金會及社團法人台灣共生青年協會等團體2月28日將在台北市凱達格蘭大道舉辦「第九屆共生音樂節」，台北市警方今天公布相關交管措施，呼籲民眾屆時配合指揮疏導，確保交通順暢。
警方表示，「二二八共生音樂會」活動即將登場，交通管制範圍包含凱達格蘭大道（公園路至中山南路間）往西方向全線車道，及往東方向內側1線車道，管制期間為2月27日（周六）晚上7時起至2月28日（周日）晚上10時，將視情況提早或延後管制。
為維護交通秩序及安全，警方將視現場交通及人數狀況擴大交管範圍，或彈性調撥車道，駕駛人行經相關路段應配合減速慢行，勿違規停車，並遵守現場員警指揮疏導，確保行車安全與順暢。
警方提醒，駕駛人應隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制路段、注意行車安全，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間。
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