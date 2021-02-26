柯文哲市長加7大宮廟 狂發逾40萬紅包

悠遊付今年創新推出線上領台北市長柯文哲新年紅包及宮廟結緣發財金活動：「臺北犇紅包，好神悠遊付」，過年期間已發出逾40萬份，活動將在2月26日元宵節晚間23時59分結束，要領要快。

北市府表示，截至目前為止，柯文哲此次與悠遊付的合作，順利發出超過20萬包紅包，是全台灣發最多紅包的「阿伯」。

此外，全國七大宮廟與悠遊付的合作也讓全台灣喜氣滿滿，至今已發出近20萬份結緣金，每個領取到祝福籤詩與結緣金的民眾，皆零距離收到神明保佑與祝福。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，後疫情時代，領數位紅包是新時尚，且不受時間、空間限制，直接存進電子錢包，最能符合數位世代的生活方式。悠遊付致力協助民眾在疫情中，仍能零時差收到柯市長及宮廟的祝福。

陳亭如說，悠遊卡公司將履行承諾，在活動結束後，將加碼捐贈柯市長發出的總紅包金額予台北市聯合醫院，一同為醫護加油。

悠遊卡公司表示，活動將在2月26日元宵節晚間23時59分結束，柯文哲的新年紅包則無領取上限，歡迎海內外的台灣人民踴躍來領；宮廟結緣發財金則有數量限制，松山慈祐宮已宣告額滿，其餘人氣宮廟數量有限，要領要快。

悠遊卡公司表示，要領取柯文哲新年紅包及宮廟結緣發財金最快的方式，就是成為悠遊付會員，直接在悠遊付APP首頁點選即可完成領取，若尚未為悠遊付會員，也可在悠遊卡官方臉書粉絲頁貼文、臺北市各行政區布告欄、各合作宮廟現場找到活動QR code，掃碼後即可保留資格，記得在2月26日前完成悠遊付會員註冊，即可把臺北市長柯文哲紅包及宮廟結緣發財金順利收進悠遊付錢包中。