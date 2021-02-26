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櫻花尚在花期、杜鵑花提早綻放 法鼓山春光正燦爛
二二八連假將至。法鼓山表示，新北市法鼓山園區祈願步道中的杜鵑花海，今年提前綻放，目前約已開放近五成，櫻花也尚在花期，歡迎民眾前往祈福、賞花，在園區體驗悠閒慢活、放鬆身心。
法鼓山世界佛教教育園區近期櫻花、杜鵑花接連盛開迎賓，美不勝收。民眾搭乘客運到法鼓山遊覽車平台下車後，即可望見一片雪白色杜鵑花海，路旁還有粉紅杜鵑相伴，走進步道賞花，處處春光瀰漫。
法鼓山表示，目前杜鵑花約已開放近五成，花期將持續至3月中旬。特意選在年節後前往禮佛、賞花的蘇鴻盛夫婦說，雖然他們是住在花團錦簇的陽明山，卻時常走訪法鼓山，因為園區整理的十分清淨，幽靜的環境也容易讓身心平靜下來，忘卻煩惱。
他們也分享多年來參訪的經驗，推薦大家可以嘗試沿著臨溪步道，放慢生活步調，親近自然環境；除了櫻花和杜鵑，園區中的竹子，以及3月份初發的楓葉、4月份的百合，都有可觀之處。
法鼓山園區的杜鵑花，每每總能準時於「在家居士菩薩戒」期間盛開，迎請大眾到觀音道場禮佛。法鼓山表示，今年菩薩戒的戒期分別為3月4日至7日、3月11日至14日，為護持戒場莊嚴，授戒期間大殿將暫停開放。歡迎民眾及團體，透過線上預約參訪。
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