北市停發元宵小提燈 費鴻泰提供燈籠DIY材料

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
國民黨立委費鴻泰提供小提燈Diy材料。圖/費鴻泰提供。
國民黨立委費鴻泰提供小提燈Diy材料。圖/費鴻泰提供。

國民黨立委費鴻泰今年打造「可愛牛」和「財神爺」圖案，搭配著紅色圓形燈籠，象徵吉祥如意、財源滾滾，今年元宵節前準備燈籠DIY材料，到信義、南松山區分送大家，大小朋友一拿到都愛不釋手，讓社區鄉親朋友們，元宵節慶祝活動更加熱鬧圓滿。

費鴻泰指出，從年初六開工起，「311快樂一起來」服務團隊，到信義、南松山區和在地里長合辦「燈籠DIY」活動，明天元宵節大小朋友，可提著燈籠到處遊街鬧元宵。

台北市長期維持元宵節發放生肖小提燈傳統，因有民眾提案考量環保應停止發送，經i-Voting投票通過，柯市長市府團隊也就取消發送燈籠至今。費鴻泰說，他希望看到社區鄉親、小朋友們享受元宵提燈樂趣，自掏腰包製作小提燈材料來分送里民，增添DIY創意樂趣以及過年愉快氣氛，也讓元宵習俗文化延續下去。

元宵節 費鴻泰

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