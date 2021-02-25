空汙拉警報 新北空品防制指揮中心三級開設

受到疫情影響，新北市的各個共餐據點都以發放一人一份的餐盒便當為原則，而在金山區六股里的銀髮共餐也改為發餐盒，不過這個餐盒是在地青年們研發製作的「創生便當」，每一口都是金山在地味道，變化的包裝也可認識金山景點。

2021-02-25 19:34