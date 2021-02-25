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空汙拉警報 新北空品防制指揮中心三級開設

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
為降低空氣品質不良現象，環保局出動沖洗抑制揚塵。圖／新北市環保局提供
為降低空氣品質不良現象，環保局出動沖洗抑制揚塵。圖／新北市環保局提供

台灣本島西部今日明顯空氣品質不佳，新北市環保局為此事先啟動空氣品質防制指揮中心，做緊急應變三級開設，落實通報防護及減量防制。

環保局指出，近年新北空氣品質已逐年改善今年環保署還將新北列為二級防制區。不過每年11到4月期間，台灣北部易受氣候、地形影響，仍會出現暫時性細懸浮微粒（PM2.5）空氣品質不良情形。

新北各觀測站除萬里之外，在18時即時空氣品質指標（AQI）都偏高，其中土城、永和與新店還監測出每小時細懸浮粒子濃度超過80μg/m3）。

環保局認為，近期偏東風，西部因處背風測風速較弱，半部因處背風側，風速較弱，加上地表輻射冷卻致垂直擴散條件不佳，使空氣品質不良狀況持續數日。

環保局表示，針對這次狀況已要求市內3座焚化廠降載減排20％，重大汙染源汽電共生機組減30％，並稽查粒狀物排放量大的陶瓷業、堆置場，且要求列管的24間應變工廠與前60大營建工地各自啟動空氣品質控管作業。

環保局呼籲，請民眾出門配戴口罩，減少戶外活動，並注意自身健康；出門請盡量搭乘大眾運輸工具災，減少使用私人運具，共同減緩空氣品質不良影響。

空氣品質 口罩

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