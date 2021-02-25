柯文哲單車道6年增1趴挨轟 陳智菡：外行才糾結幾趴

台北市議員吳沛憶質疑市長柯文哲花公帑72萬挑戰一日北高，為個人造勢，昨再批，柯重視自行車政策，卻6年北市自行車專用道只增加1%。柯文哲今天受訪時，則反嗆吳沛憶，「只能說，這議員的邏輯與智商有問題」。市府發言人陳智菡今在臉書說，只會糾結路線多了幾趴的人，暴露的絕對不是智商，只是比較外行。

陳智菡說，騎自行車的朋友應該都知道，推廣自行車運動要可長可久，不是車道有多長多寬那麼簡單，過去北市自行車路線最為人詬病的，就是路網有破洞、路線不連貫，沒幾公里就斷線，而且人車爭道狀況嚴重，降低上路意願。

陳智菡說，為了有效推廣自行車運動，使台北市的綠色運輸更完善，柯文哲上任後致力於三大重點，包括讓既有自行車路網高度串聯、銜接跨市及河濱自行車道、優化自行車路線。至於所謂優化，其中一項重點就是人車分道。

陳智菡說，大家應都還記得，敦南自行車道利用市區幹道最外緣建置，結果單車、汽車、公車相互爭道，落得失敗收場；後來將人行道的部分空間挪作自行車專用道，又造成對行人的威脅。

不過柯文哲上任後，將人行道拓寬以便「人車分道」。6年來，台北市自行車的人車分道，總距離增加了33公里，要重新規劃、與地方協調、挖路，每個都是工程，困難度比人車共道高出好幾倍。

另外，陳智菡也指出，針對北市寬度30公尺以上道路，北市也將分期導入專用自行車道，並且會整合台北市的登山步道跟河濱的自行車道，讓鐵馬在臺北更無礙。

陳智菡說，北市府也注重專業性，體育局去年於觀山河濱公園，打造全市首座自由車公路賽練習場，涵蓋髮夾彎和 S 型連續彎道，提供選手更專業、國際的練車場。還有，臺北市YouBike 即將從1.0升級成2.0，自行車站點會從400個變1200個，布點更均勻密集。

陳智菡也在文末提到，自行車的優化、質化、專業化，是北市府全面性的佈建，只會糾結路線多了幾趴的人，暴露的絕對不是智商，只是比較外行。