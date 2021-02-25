遭批自行車道增幅緩慢 北市駁：已增加近33公里

台北市議員吳沛憶日前怒批，台北市長柯文哲一日北高行程花費近百萬，聲稱要提升自行車產業及觀光，自行車政策也是柯文哲2014年重要政見，但任內6年，北市自行車專用道增加1％，對此，北市交管處回應，從2015年起，迄今已新增人車分道32.68公里；另，今年還規畫設置大坑溪跨河自行車道，串連台北市南港區及新北市汐止區自行車動線。

吳沛憶指出，柯文哲當初認為YouBike沒有用，要做棋盤式自行車路網，也就是自行車專用道，但任內6年，完成前任市長規畫的最後10公里後就停擺，沒有新的規畫，「柯市長花6年自行車專用道，只增加1％」。

吳說，去年柯文哲又宣布要做10年自行車網，但當她質詢專用道為何進度停擺，是否不做了？市府僅告知，因為溝通困難所以停滯。

交管處表示，過去6年自行車規畫歷程，是為了提供更友善的騎乘環境，從2015年起透過拓寬人行道或在既有人行道繪設標線等方式，分隔自行車及人行通行空間，改善人車衝突，迄今已增加人車分道32.68公里。

北市自行車道分為「人車分道」及「人車共道」2種，人車分道是在人行道上，設置不同材質鋪面，或繪設標線方式，區分自行車及行人通行空間；人車共道則是以掛設標誌方式，開放人行道供自行車與行人共用。

交管處指出，為建置市中心棋盤式自行車路網，以及降低自行車與行人動線交織問題，將主要幹道原有人車共道，逐步採拓寬人行道或在既有人行道繪設標線等方式進行改善。

2016年完成「三橫三縱自行車路網」，包含東西向的南京東西路、仁愛路、信義路，以及南北向的中山北路、松江路、新生南路與復興南北路等路段。

後續也陸續完成羅斯福路、和平西路、艋舺大道、潭美國小旁及敬業三路等自行車道，截至2020年共完成人車分道87.53公里，以及人車共道305.26公里。

另，為改善自行車跨河橋梁通行需求及串連跨市自行車路網，近年來積極拓寬橋面人行道及設置自行車牽引設施，目前已完成成功橋、民權大橋、福和橋及復興橋等橋梁改善，今年更規畫大坑溪跨河自行車道，串連汐止與南港自行車騎乘動線。

交管處表示，北市也借鏡日本自行車道建置經驗及案例，整理捷運站周邊500公尺自行車騎乘環境，設置自行車相關標線，提醒車輛留意往來自行車，打造友善安全騎乘環境。