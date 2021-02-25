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石碇夜景新亮點 「淡蘭吊橋」意象光雕

觀天下 / 記者張芳琪/石碇報導
石碇區雙溪口的淡蘭吊橋完成了光雕設置，多了夜晚的美景亮點。 圖／大新店有線電視提供
石碇區雙溪口的淡蘭吊橋完成了光雕設置，多了夜晚的美景亮點。 圖／大新店有線電視提供

新北市石碇區雙溪口的淡蘭吊橋，建於民國95年，橋面總跨距約70公尺，從吊橋入口到石碇西街所串聯的淡蘭古道，是許多遊客和居民踏青、休憩的好去處，近期內區公所還完成了光雕設置，使得淡蘭吊橋不但有白天的美，還多了夜晚的美景亮點。

大大的茶壺下寫著石碇，背後就是亮眼的紅色橋身橫跨在石碇溪之上，即使是在平日，都可以看見遊客在吊橋上拍照。

石碇區長李浩榕指出，大多數的遊客都是白天造訪石碇，這次藉由光雕效果，希望讓淡蘭吊橋周邊環境增加不同的視覺感受，也期盼能吸引年輕族群及更多遊客，來一賞石碇山城的夜間美景。

石碇區公所表示，這次增設LED投射燈的範圍包括了入口意象、東西岸橋塔以及橋面廊道，會依照時間設定轉換不同的色彩色調，同時在顧及自然生態的情況下，燈光投射也經過了特別設計，能夠依照需求進行調整，營造更柔和舒適的環境，邀請民眾不論在白天還是黑夜，都能到石碇一遊，欣賞石碇之美。

吊橋 淡蘭古道

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