林口「幸福到你家」 貼近銀髮長輩的生活

新北市林口區公所推動「幸福轉運讚-幸福到你家」活動，結合區內各公寓大廈管理委員會，運用社區自有公共空間辦理銀髮關懷活動，今(25)日辦理2場說明會，邀請各公寓大廈管委會共同參加討論，希望能夠讓關注獨居或弱勢的住戶。

新北市林口區區長藍品畯表示，去年10月試辦幸福轉運讚－幸福到你家活動，補助區內各公寓大廈管理委員會運用自有的公共空間辦理銀髮族關懷活動獲得各公寓大廈與長輩的好評，今年度在新北市政府社會局的大力協助下，挹注更多經費來辦理。

區長藍品畯說，當前新北市政府及中央積極推動長照政策，鼓勵公寓大廈運用自有公共空間辦理社區照顧據點等，但許多公寓大廈在規劃申請前，往往缺乏實際的經驗，而不知如何著手。林口區公所去年底以「銀髮據點的先修班」概念，運用少少的經費鼓勵各公寓大廈管理委員會開辦銀髮課程，協助累積辦理銀髮關懷活動的經驗，增強公寓大廈管委會的信心，使其能夠讓關注獨居或弱勢的住戶。

林口在地淑君阿姨蔡淑君議員表示，每年跑遍林口各公寓大廈住戶大會的經驗分享，許多長輩住在公寓大廈中較少參與社區活動，各公寓大廈管委會透過使用公共空間辦理關懷課程，例如有社區邀請前監察院王院長分享老年志工生活、有社區邀請醫師、藥師或體適能教練教導健康觀念，都可以充實長輩生活，並且讓長輩在面臨困難時就近獲得協助，也期待今年區公所和各公寓大廈能夠有更多創意和特色。

林口區公所表示，經過去年的試辦，提昇了公寓大廈對於長者的關懷與資源連結，年前就曾發生獨居長輩跌倒，公寓大廈的人員時能夠第一時間連絡網絡單位及時救援，搶救長輩的生命與健康。這次的說明會，也邀請了及時通報救回長輩的社區管委會主委分享這個特殊的服務經驗，讓各公寓大廈能夠透過經驗分享獲得及時關懷的技巧和觀念。

林口區公所110年幸福轉運讚－幸福到你家銀髮關懷活動預計自110年3月起到3月底在林口區各公寓大廈陸續開辦，若有意願提報參與的公寓大廈可洽林口區公所社會人文課聯絡電話（02）26033111分機230。