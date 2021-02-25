老人共餐挺在地青年 「創生便當」滿滿金山味

受到疫情影響，新北市的各個共餐據點都以發放一人一份的餐盒便當為原則，而在金山區六股里的銀髮共餐也改為發餐盒，不過這個餐盒是在地青年們研發製作的「創生便當」，每一口都是金山在地味道，變化的包裝也可認識金山景點。

北海創生執行長賴家華說，來到六股共餐現場與長輩們分享返鄉創生的心路歷程，透過各個活動、或是共餐使用創生便當，不僅僅是消化金山農友的作物，更加是要行銷在地，也讓吃便當的人知道金山的返鄉青年們為了創生的努力，為了推地方創生從立委、區長到里長全都不遺餘力，就是希望金山的美好能夠永續並且讓更多人看見。

立委賴品妤說，六股里的共餐很用心，連地方的青年努力都一並來帶入，從社區一起來推動青年創生的感覺相當好，加上便當的包裝還充滿了在地的美景與特色，自己看了都相當想要發文分享一下。

金山區長廖武輝表示，受到疫情影響，共餐據點都只能發放便當，而六股里長相當用心，支持金山的創生，選用創生便當，連同便當上的包裝一起來行銷在地，也讓在地的鄉親知道金山的返鄉青年都在做些什麼。

六股里長鐘鼎平說，共餐聚會時間，要讓居民知道防災防疫的重要性，更重要的是透過青年創生的主軸，為長輩們熟悉的農村再生延續下去，讓長輩們都感受到農村與家鄉的希望與生生不息。

此外製作創生便當的店家也是金山六股居民的女兒，在共餐活動現場感謝里長特別選用創生便當，雖然金山的農產在這個季節並不多，但是還是極盡所能要讓大家吃到金山味，選用早上鄉親才剛釣回來的鮮魚，就是要讓創生便當的精神展現，讓這一群默默為家鄉耕耘的青年創意被更多人看見。