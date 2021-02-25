古早味的三角鹹湯圓 金山長輩愛吃自己包

元宵節將至，象徵團圓的元宵湯圓更是不容錯過，金山區五南社區的長輩們備料動手包起了元宵，捏起有棱有角的三角形狀，這是五南社區長輩古早味的鹹湯圓，是三角形的，因此每年到了元宵長輩們都會動手包自己愛吃的三角鹹湯圓。

五南社區發展協會理事長邱一淞說，一顆顆外型三角形的湯圓包好，不只是要讓長輩回味傳統的古早味，別小看將麵糰捏成三角形的這個步驟，力道太大太輕都不行，要來訓練長輩的手部精細動作，延緩老化。

金山區長廖武輝表示，在長輩的指導下嘗試新的包法，一顆顆三角鹹湯圓完成，而圓形的元宵要帶來團圓的祝福，三角形狀的湯圓則是要讓長輩好好回味一下傳統的古早美味，而不論是什麼形狀，這一顆顆自己包的元宵都承載著老人家的滿滿心意，希望在家家團圓的元宵佳節中，家人們都能感受到團聚的溫馨喜悅。